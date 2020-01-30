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Как сохранить личное пространство и баланс в отношениях

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Личное пространство / woman.rambler

Часто в серьезных отношениях не остается места для личного пространства, потому они могут быстро закончиться или перерасти в маниакальную зависимость друг от друга. Здесь важно найти баланс между комфортным сосуществованием друг с другом и личным пространством.

Издание Lady.Tochka опубликовало несколько способов, которые помогут построить отношения и найти в них место для себя.

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Разные хобби

Иногда люди в отношениях пытаются подстроиться под партнера и заставляют себя любить те же вещи, что и вторая половинка. Так, понимание увлечения и хобби человека, который рядом с тобой – это хорошее стремление, но если ты любишь что-то другое – то это не разрушит ваши отношения.

Вы должны понимать, что разные хобби не мешают быть вместе, а лишь избавят вас от духа соперничества и позволят оставить немного времени только для себя.

Отдельные друзья

Прекрасно иметь большую компанию и много общих друзей, с которыми всегда весело. Но иногда вам стоит проводить время отдельно.

Не потому, чтобы обсудить вторую половинку, а для того, чтобы не таскать за собой любимого/любимую, а дать им побыть наедине. Проводите хоть немного времени отдельно, чтобы успевать соскучиться друг за другом.

через GIFER

Время наедине

Пары, которые живут вместе, могут спокойно смотреть разные фильмы, есть разную пищу и не всегда разговаривать. В такие редкие моменты, когда хочется побыть наедине с мыслями, вы не должны бежать в супермаркет и там что-то обдумывать.

Просто скажите любимому человеку об этом, и он/она точно поймет и примет ваше желание побыть в одиночестве. Ни один человек на планете не может 24/7 контактировать с другим человеком.

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Принятие решений

Бесспорно, множество пар принимают какие-либо решения вместе, но есть моменты, когда советы второй половинки вам не нужны, так же как и ему/ей ваши.

Вы можете интересоваться жизнью друг друга, предлагать свою помощь или делиться мыслями, но даже в самых крепких и верных отношениях вам иногда стоит принимать решения самостоятельно. И старайтесь не лезть к любимому человеку с советами, если он этого не просит.

Поэтому, советуем вам оставить место в отношениях для себя. Тогда шансов на более прочный и сбалансированный союз будет гораздо больше.

Автор: Мария Бондар
Теги: Семья Психология Отношения Советы
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