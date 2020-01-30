Как сохранить личное пространство и баланс в отношениях

Часто в серьезных отношениях не остается места для личного пространства, потому они могут быстро закончиться или перерасти в маниакальную зависимость друг от друга. Здесь важно найти баланс между комфортным сосуществованием друг с другом и личным пространством.

Издание Lady.Tochka опубликовало несколько способов, которые помогут построить отношения и найти в них место для себя.

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Разные хобби

Иногда люди в отношениях пытаются подстроиться под партнера и заставляют себя любить те же вещи, что и вторая половинка. Так, понимание увлечения и хобби человека, который рядом с тобой – это хорошее стремление, но если ты любишь что-то другое – то это не разрушит ваши отношения.

Вы должны понимать, что разные хобби не мешают быть вместе, а лишь избавят вас от духа соперничества и позволят оставить немного времени только для себя.

Отдельные друзья

Прекрасно иметь большую компанию и много общих друзей, с которыми всегда весело. Но иногда вам стоит проводить время отдельно.

Не потому, чтобы обсудить вторую половинку, а для того, чтобы не таскать за собой любимого/любимую, а дать им побыть наедине. Проводите хоть немного времени отдельно, чтобы успевать соскучиться друг за другом.

Время наедине

Пары, которые живут вместе, могут спокойно смотреть разные фильмы, есть разную пищу и не всегда разговаривать. В такие редкие моменты, когда хочется побыть наедине с мыслями, вы не должны бежать в супермаркет и там что-то обдумывать.

Просто скажите любимому человеку об этом, и он/она точно поймет и примет ваше желание побыть в одиночестве. Ни один человек на планете не может 24/7 контактировать с другим человеком.

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Принятие решений

Бесспорно, множество пар принимают какие-либо решения вместе, но есть моменты, когда советы второй половинки вам не нужны, так же как и ему/ей ваши.

Вы можете интересоваться жизнью друг друга, предлагать свою помощь или делиться мыслями, но даже в самых крепких и верных отношениях вам иногда стоит принимать решения самостоятельно. И старайтесь не лезть к любимому человеку с советами, если он этого не просит.

Поэтому, советуем вам оставить место в отношениях для себя. Тогда шансов на более прочный и сбалансированный союз будет гораздо больше.