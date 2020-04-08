Как сохранить отношения в условиях карантина: трогательные истории любви во время пандемии

После карантина в Китае количество разводов существенно возросло. Однако в мире есть те, кто сохраняет верность в сложные времена, рискует собой ради любимых. Некоторые даже находят себе пару, не покидая дом. Про трогательные истории любви в условиях эпидемии – читайте в материале 24 канала.

Свидание в надувном шаре

2 недели назад фотограф Джереми Коэн из Нью-Йорка увидел, как на соседней крыше танцует девушка. Парень помахал незнакомке, а она ему ответила. Далее американец пошел на решительный шаг – написал номер телефона на бумажке и отправил дроном.

Уже через час Джереми Коэн готовился к первому свиданию. Однако девушка сидела за столиком на своем балконе, а парень – на своем.



Свидание на разных балконах / Фото: скриншот с видео

На втором свидании романтическая пара из Нью-Йорка гуляла по городу, который сильно страдает от COVID-19. Однако они придерживались правил безопасности. Парень пришел к девушке внутри шара.

Думаю, ей понравилось. Я принес цветы. Обработал их дезинфектором. Мы гуляли по городу и прикасались друг к другу через шар, как вдруг нас остановила полиция,

– сказал Джереми Коэн.

Однако, как оказалось, патрульные захотели сделать фото с влюбленными.



Патрульные фотографируются с влюбленной парой / Фото: скриншот с видео

Пожилая пара встречается на границе

Некоторым влюбленным даже закрытые границы не мешают встречаться ежедневно. 85-летняя Инга Рассмусен и ее кавалер 89-летний Карстен Тюхсен Хансен видятся через шлагбаум, который разделяет Германию и Данию.



Влюбленная пожилая пара / Фото: со страницы в фейсбук Henrik Frandsen

Мужчина всегда приносит красное вино или местную тминную настойку. Женщина угощает любимого домашней едой, ведь волнуется, чтобы он нормально питался.

Ежедневно с 15:00 до 17:00 мы тут сидим и сохраняем дистанцию. Нам нельзя обниматься. Хотя раньше мы часто это делали. Инга вкусно готовит. Поэтому мы обедаем на этом месте. Кто бы мог подумать, что в 89 лет я так влюблюсь,

– рассказал немец Карстен Тюхсен Хансен.

Женщина приходит под окно, чтобы увидеть любимого

Пара из Вашингтона, которая вместе уже 60 лет, видится через стекло. 89-летний Джин проживает в центре ухода за пожилыми людьми в Вашингтоне. Именно в этом доме от COVID-19 умерли шесть человек.

Руководство запретило все визиты в центр, но жену Джина 88-летнюю Дороти это не останавливает. Каждый день она приходит под окно, чтобы поддержать мужа.



Женщина пришла, чтобы увидеть своего мужа / Фото: скриншот с видео

Приложение для одиноких людей

В Израиле запрещено выходить на улицу. Именно поэтому местная жительница придумала приложение "Любовь на расстоянии". Он значительно проще своих аналогов. Для регистрации не нужно много фото и информации о себе.

Стоит лишь указать возраст, место нахождения и предпочтения – можно начинать общение благодаря видеосвязи. Таким образом уже 5 пар нашли свою любовь.



Основательница приложения "любовь на расстоянии" / фото: скриншот из видео

"Я не мечтаю о браке именно в этот момент. Я хочу, чтобы это случилось. И я хочу, чтобы люди женились благодаря коронавирусу и моему проекту. Но, прежде всего, я хочу, чтобы людям было с кем пообщаться и хорошо провести время", – отметила основательница приложении Мерав Дэвид.