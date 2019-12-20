Как сохранить романтику в семье: 7 любовных привычек для каждого дня

Чтобы вернуть страсть в семейные отношения вам не нужно ехать на неделю на необитаемый остров. Вы просто должны внести несколько простых романтических жестов в свой распорядок на каждый день.

Психологи уверяют, что самые счастливые дети происходят из дома, где мама и папа действительно любят друг друга. И эта привязанность не просто поддерживается сама собой – вам нужно разжигать искру в отношениях ежедневно, передает издание Parents.

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В молодости вы часто обнимались, целовались и шептали различные комплименты на ушко друг другу. Помните, когда вы вели себя так влюбленно с мужем/женой? Если с рождением детей или просто с годами ваша любовь начала немного тухнуть, вы должны делать каждый день романтические жесты к любимому (любимой).

Любовные привычки для семейных пар:

Раньше вы всегда держались за руки во время прогулки. Продолжайте это делать и сейчас. И говорите друг другу не просто "Я тебя люблю", а "Я все еще влюблен/а в тебя".



Вместо того, чтобы просто поцеловать в щечку любимого (любимую) при выходе на работу, поцелуйтесь по настоящему в губы (минимум 10 секунд).



Проявите заботу, найдя одну новую черту в партнере, чтобы делать ему комплименты каждый день, даже если сегодня он просто брился.



Вспомните, как вы флиртовали. Теперь, когда вы оба суетитесь по кухне, позвольте себе частые объятия.



Держите возле кровати блокнот или цветные стикеры и каждые несколько дней пишите ему/ей сладкую заметку. Можете бросить такую записку в его /ее портфель или любой предмет, где ваша любовь точно будет найдена.



Оствляйте милые записки любимым / Фото Nestle

Если вы слишком измотаны, чтобы что-то делать, то просто проведите вечер вместе или посмотрите романтический фильм.



Сфотографируйте себя на телефон, где вы держите табличку или лист бумаги, на котором написано: "Не могу дождаться тебя сегодня вечером" и отправьте ему электронную почту. Это обязательно поднимет ему настроение на работе.

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