Как сохранить романтику в семье: 7 любовных привычек для каждого дня
Чтобы вернуть страсть в семейные отношения вам не нужно ехать на неделю на необитаемый остров. Вы просто должны внести несколько простых романтических жестов в свой распорядок на каждый день.
Психологи уверяют, что самые счастливые дети происходят из дома, где мама и папа действительно любят друг друга. И эта привязанность не просто поддерживается сама собой – вам нужно разжигать искру в отношениях ежедневно, передает издание Parents.
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В молодости вы часто обнимались, целовались и шептали различные комплименты на ушко друг другу. Помните, когда вы вели себя так влюбленно с мужем/женой? Если с рождением детей или просто с годами ваша любовь начала немного тухнуть, вы должны делать каждый день романтические жесты к любимому (любимой).
Любовные привычки для семейных пар:
- Раньше вы всегда держались за руки во время прогулки. Продолжайте это делать и сейчас. И говорите друг другу не просто "Я тебя люблю", а "Я все еще влюблен/а в тебя".
- Вместо того, чтобы просто поцеловать в щечку любимого (любимую) при выходе на работу, поцелуйтесь по настоящему в губы (минимум 10 секунд).
- Проявите заботу, найдя одну новую черту в партнере, чтобы делать ему комплименты каждый день, даже если сегодня он просто брился.
- Вспомните, как вы флиртовали. Теперь, когда вы оба суетитесь по кухне, позвольте себе частые объятия.
- Держите возле кровати блокнот или цветные стикеры и каждые несколько дней пишите ему/ей сладкую заметку. Можете бросить такую записку в его /ее портфель или любой предмет, где ваша любовь точно будет найдена.
Оствляйте милые записки любимым / Фото Nestle
- Если вы слишком измотаны, чтобы что-то делать, то просто проведите вечер вместе или посмотрите романтический фильм.
- Сфотографируйте себя на телефон, где вы держите табличку или лист бумаги, на котором написано: "Не могу дождаться тебя сегодня вечером" и отправьте ему электронную почту. Это обязательно поднимет ему настроение на работе.
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Советы от семейных пар для сохранения романтики:
- "Мы начали путешествовать с нашими родителями. Так, мы поехали на Карибы с моей мамой и папой, когда нашему сыну было 3 месяца, а Грецию посетили с свекровью. Таким образом мы получаем бесплатную няню от родных, которым доверяем, и мы на самом деле можем отдохнуть". (Моника, Нью-Йорк)
- "Каждый раз, когда мы с мужем остаемся в доме одни на некоторое время, мы даем друг другу наш особый "взгляд" (подмигиываем). Это сигнализирует, что пора воспользоваться моментом!"(Энн Кавичи, Колумбия)
- "В знак привязанности я иногда покупаю своему мужу небольшой подарок. Однажды я увидела что ему нужны новые рубашки, поэтому купила их и положила под подушку. Он оценил мою заботу о нем". (Дженни, Нью-Йорк)