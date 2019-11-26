Почему стоит тренироваться вместе с любимым человеком: причины

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Почему нужно заниматься спортом с любимым человеком: важные причины / mixsport.pro

Всем известно, что тренировки улучшают здоровье, настроение и способствуют хорошему самочувствию. В последнее время популярность набирают именно парные тренировки, ведь если вы будете заниматься спортом вместе с любимым человеком, это укрепляет ваши отношения.

Причины, почему парные тренировки помогают изменить отношения с партнером к лучшему, рассказало издание Ukr.Media.

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Ваши отношения станут крепче

Согласно исследованию ученых, общая активность интересна и вдохновляе обоих партнеров, они чувствуют себя более влюбленными друг в друга и более удовлетворены такими отношениями. Поэтому если хотите укрепить отношения, попробуйте позаниматься с любимым/любимой в тренажерном зале или пробежаться на стадионе.

Вы повысите эффективность тренировок

Психологи утверждают, что присутствие других людей вместе с вами на тренировке влияет на вашу производительность. Ведь рядом с партнером вы чувствуете себя полным сил и, скорее всего, будете тренироваться эффективнее.

Парні тренування позитивно впливають на стосунки
Парные тренировки положительно влияют на отношения

У вас появится дополнительный стимул для занятий

Ваши парные тренировки с партнером помогут мотивировать вас. К тому же, вы не сможете прогулять занятия, потому что от вас зависит и тренировка второй половинки.

Однако мы можете договориться, что также неплохо: к примеру, если пропускаете занятия, то убираете квартиру или готовите ужин. Или наоборот, можете придумывать себе вознаграждения, если имели хорошую парную тренировку.

Вы укрепите эмоциональную связь с партнером

По словам экспертов, во время тренировок в организме выделяется так называемый "гормон счастья" окситоцин, который характеризуется проявлением доверия, сочувствия, верности и других вещей. К тому же, во время занятий у вас появляются общие цели, вы поддерживаете друг друга в трудные моменты и тому подобное. Поэтому это помогает вам стать ближе с партнером и наладить доверительные отношения.

Спільні заняття дозволяю більше часу проводити разом
Совместные занятия позволяют больше времени проводить вместе

Вы будете проводить больше времени вместе

Бесспорно, тренируясь вместе, вы больше времени видитесь, ведь в современном мире пары обычно видятся всего несколько часов в день до работы. Поэтому совместные тренировки позволяют проводить вместе больше времени и лучше узнать друг друга.

Автор: Мария Бондар
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