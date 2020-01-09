Как создать собственный успешный бренд: 5 советов от гендиректора Red Bull

Каждый бренд должен вызывать эмоции, ассоциации и ожидания. Интересно, что многие сотрудники Nike делают татуировки в виде логотипа компании не потому, что это обязательно, а потому, что они гордятся принадлежностью к бренду.

Генеральная директор Red Bull в Украине Татьяна Лукинюк рассказала изданию MC.today, с чего начать, как сформулировать креативную идею собственного бренда и какие есть запреты.

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Определите свой бренд-идеал

Татьяна спросила, что вы вспоминаете, когда слышите фразу "борется с жаждой"? Sprite, правильно? А Red Bull "заряжает мир энергией" и другие. Это – хорошо сформулированный бренд-идеал компаний, который помогает определить свою территорию.

"Поэтому для начала вам стоит сформулировать бренд-идеал вашего бизнеса. Подумайте, какое положительное влияние может сделать бренд, что он дает потребителю. Например, мой бренд-идеал звучит так: "заряжаю желанием сделать больше", – сказала Татьяна.



Татьяна Лукинюк, гендиректор Red Bull

Чтобы легче было определиться, вы можете поставить себе такие вопросы:

Кто я?

Чего я хочу?

Что меня драйвует?

Что я хочу, чтобы говорили обо мне на моих похоронах?

Гендиректор Red Bull подчеркивает, что важно, чтобы у вас были достижения в реальной жизни, ведь если под личным брендом – пустота, никакой бренд-идеал не поможет. Она считает, что бренд – это не то, что вы думаете о себе, это то, каким вас видят.

Личный бренд – это маска, которая помогает достичь желаемых результатов. Недавно обсуждали с друзьями, хорошо ли то, что в социальных сетях мы публикуем только удачные кадры. С одной стороны, это не вся правда о нас. С другой – мы же не выходим на улицу в халате,

– рассказала Татьяна.

Как понять, каким вас видят окружающие? Попросите пять человек (но не друзей, а знакомых или коллег) написать несколько прилагательных, которые у них ассоциируются с вами. Кроме этого, погуглите свое имя и фамилию. Посмотрите, что за фото, презентации, тексты показывают по этому запросу.

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Выбор площадки для бренда

Это полностью зависит от ваших целей. К примеру, Facebook больше подходят для профессиональных целей, а Instagram – это о стиле жизни, моде, тренингах и тому подобное. Дублировать контент бессмысленно. То, что работает для Instagram, не работает для Facebook и наоборот.

Сформулируйте вашу креативную идею

Гендиректор Red Bull отмечает, что когда вы формулируете идею и форму ее подачи, учитывайте свой характер. "Если вы серьезный человек, лучше не пытайтесь казаться комиком, это будет выглядеть неестественно. Важно также учитывать особенности менталитета: например, в Испании шутки об аудитории зайдут "на ура", а у нас лучше смеяться над собой", – добавила она.



Red Bull окрыляет

Создавайте эффективный контент

Контент бренда – это не только публикации в соцсетях, он начинается с того, как вы выглядите, как двигаетесь и как одеваетесь. Это все, что касается вас: ваши выступления, социальные медиа, круг общения, дом и офис, хобби, вебсайт, почта, фото и тому подобное.

Татьяна Лукинюк также заявила, что в открытии собственного бренда играет роль даже ваша аватарка в соцсетях. "Если вы на фото с мужем или она не очень деловая – ее следует изменить. Она не работает на ваш бренд. И, конечно же, помните: если вы пишете о том, как пьете водку на пляже, рекрутер сразу сделает выводы о вас, даже если он тоже так проводит время", – сказала женщина.

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Вовлеченность – ключевой элемент в измерении эффективности контента. Следующий критерий – количество продаж. Можно еще ориентироваться на цену, которую вам предлагает Publicfast (это сервис, который помогает блогерам и заказчикам находить друг друга).

Что не стоит делать в личном брендинге? Прежде всего, не допускайте грамматических ошибок, они будут перетягивать внимание от сути сообщения в соцсети. И не фокусируйтесь только на работе – это скучно и не очень привлекает людей.