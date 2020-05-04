Как справляться с возрастными кризисами ребенка: советы психолога для родителей

В процессе развития дети испытывают ряд изменений – эмоциональных, физических и познавательных, а также переживают кризисы, и очень важно их вовремя заметить. Как поддерживать ребенка в эти моменты – читайте в материале.

Кризис, стресс или истерика – это серьезные поводы задуматься о психическом здоровье ребенка и начать действовать. Психолог Юлия Чемер пояснила изданию Сегодня эти понятия и дала советы, как с ними справиться.

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Психолог рассказала, что дети имеют возрастные кризисы с самого рождения: в частности,"стресс" рождения, "кризис" привыкание к состоянию отдельного человека и "истерика", как крик о помощи в сложной ситуации. Рассмотрим основные этапы взросления дошкольника:

Кризис рождения

Первые 3 месяца жизни малыш привыкает к новым условиям с минимальным набором навыков и огромным потенциалом инстинктов и темперамента. Ребенок учиться дышать иначе, кричать, питаться, чувствовать, слышать. Вследствие этого возникает стресс, который провоцирует истерики, крики, плач.



Младенец плачет, потому что не может иначе объяснить чувства / Фото Medcom

"Эти симптомы отличаются от подобных в следующих периодах, ведь на данном этапе – это единственный способ заявить о дискомфорте, просьбу о помощи и потребность в родительском тепле", – подчеркнула Юлия Чемер.

Как помочь ребенку? Психолог советует быть рядом и внимательно отслеживать природные ритмы жизни вашего малыша. Таким образом, вы будете понимать, что и за чем обычно будет происходить (есть, спать, туалет, играть). Наблюдение и постоянное пребывание рядом – вот ключ к спокойному детству.

Кризис 1 года

На этом этапе ребенок овладевает своим телом, учится контролировать руки и ноги, начинает ходить, у него появляются понятные словосочетания и ясные требования желаемого. Это первые пробы самостоятельности.

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"Я бы описала это так: еще чего-то хорошо не умею, но знаю, что могу и хочу пробовать. Результат положительный наступит, но попыток, слез и неудач тоже будет достаточно. Детям помогают базовые инстинкты самосохранения, но четкого понимания "хорошо-плохо" нет", – сказала психолог.

Как помочь малышу? Набраться терпения и максимально обустроить среду для желаемого развития ребенка. Малышу уже можно оборудовать личное пространство с 1-2 игрушками, место для еды с личной ложкой и тарелкой. Также родителям следует активно комментировать свои действия, называть их ребенку и ждать вербальных требований от малыша.

Кризис 3 лет

До этого периода ребенок "видит" себя через родителей. Их реакции на его действия – это базовое восприятие себя в окружающей среде. А в 3 года приходит "Я", ребенок учится оценивать, оспаривать, предлагать, забирать и отдавать. Приходит понимание правил семьи и ощущение границ каждого из окружения.



Ребенок трех лет постоянно интересуется миром / Фото Dailymotion

Как помочь ребенку? "Родители должны научиться устанавливать правила семьи. Очень важным является режим дня, который вы нарисуете на большой плакат вместе с ребенком. Это безопасность для комфортного развития", – сказала Юлия Чемер.

Не рекомендуется поддерживать истерики малыша, ведь это отличный период, чтобы научиться слышать просьбы, формировать свои желания и с достоинством проживать родительское "нет".

Кризис 6-7 лет

Пожалуй, самый сложный кризис для ребенка. Кроме физических, очень активно включаются базовые психические функции: память, мышление, воображение, речь и восприятие.

Дети переходят в школьный возраст от образного восприятия мира к словесному его обоснованию. Ребенок становится "взрослым", происходит активная социальная адаптация среди сверстников, которые подвергаются уже влиянию чужого мнения.

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Что делать родителям? Психолог советует найти авторитет для малыша, который будет активно помогать справляться с возрастными трудностями. Любой из семьи – это идеальный наставник в таких случаях. Важно, чтобы ребенок доверял и верил в авторитетность. Родителям нужно объяснять все тяжелые ситуации и дать понять, что они любят ребенка в любом случае.

"Любая сложная ситуация в нашей дальнейшей жизни – это тот же кризис, но осознанный. Взрослым важно внимательно исследовать эмоции, ритмы жизни свои и своих детей. Побольше вербального общения, и тогда жизнь подарит вам самые непредсказуемые положительные результаты ", – подытожила Юлия Чемер.