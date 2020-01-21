Как ссориться при детях и что категорически запрещено делать: советы психолога

Психологи отмечают, что нельзя ссориться при детях, ведь они повторят за родителями все, даже интонацию голоса. Но конструктивно спорить и даже конфликтовать при детях вполне можно, однако это следует делать правильно.

Советами для родителей поделилась детская и семейная психолог Екатерина Гольцберг, передает издание "Освитория".

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Она отмечает, что избежать конфликтов или выяснения отношений при детях людям не удастся, ребенок все равно почувствует напряженную атмосферу.

"А если родители при детях спорят, например, в какой отель они поедут отдыхать, то тогда ребенок слышит и понимает, что у мамы и папы есть разные взгляды на это дело. Это дает представление ребенку, что конфликт – это нормально, такое случается, ситуация под контролем, в ней нет ничего страшного", – сказала психолог.

Не всегда стоит скрывать споры от детей. Если взрослые пытаются конструктивно найти решение определенной проблемы, то ребенку полезно будет видеть и слышать, что родители цивилизованно разговаривают, а позже они все равно помирятся.

Как ссориться при ребенке

Показать ребенку, что после ссоры или недоразумения есть возможность помириться

Кроме того, для этого существуют четкие шаги: попросить прощения и признать свою вину. Или показать ребенку, что каждый участник конфликта остался при своем мнении, но уважает мнение другого. Все это ребенок позже перенесет в свою взрослую жизнь.



Ссора родителей / Фото wallpaperscraft

Если вы спорили при ребенке, а потом помирились не в его присутствии, ребенку нужны объяснения

Ребенок не может перескочить этот момент, потому что тогда у него не будет понимания различных элементов – из понимания выпадает определенное звено. Именно поэтому объяснить решения конфликта надо обязательно.

Брать тайм-аут

Если чувствуете, что спор выходит из-под контроля и перерастает в ссору на повышенных тонах, можно сказать условный "брейк" (как в боксе). Важно сказать: "я сейчас очень сержусь, мне нужно время, чтобы успокоиться, давай вернемся к этому разговору через 15 минут".

"Действительно, в разгар конфликта бывает очень сложно себя остановить, но стоит учиться этому: разойтись по разным комнатам, остыть, подышать – это очень помогает успокоению. Важно после этого "брейка" продолжать спор в конструктивном русле", – ответила психолог.

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Что категорически запрещено делать родителям:

Втягивать ребенка в конфликт

Родители не должны предлагать ребенку быть на стороне одного из них. Ведь он просто не способен выбрать кого-то, потому что любит одинаково и папы, и маму. Также недопустимо называть ребенка "предателем", если о нзащищает кого-то из родителей. Из-за этого ребенок может переживать глубокое чувство вины.

Употреблять нецензурные слова и обзывать друг друга, унижать и оскорблять

Все мы знаем, что дети склонны повторять фразы, которые слышит от своего окружения, а затем говорить их в школе или саду. Поэтому такие оскорбительные фразы могут запечататься в памяти ребенка на долгие годы, и в конце концов займут место во взрослой жизни в отношениях с друзьями или будущими партнерами.

Кричать и драться – тоже совершенно недопустимо

По словам психолога Екатерины Гольцберг, крик и драки – это психологическое насилие в отношении ребенка, который наблюдает за этим. Дети очень чувствительны к громким крикам, потому этого надо всячески избегать.

Игнорировать партнера и использовать обобщения типа "ты всегда..."

Психологи уверяют, что это также является разновидностью психологического давления.

Обременять ребенка недетской информацией

Родители, например, не должны говорить "твой папа гуляет, изменяет маме" и пытаться агитировать ребенка на свою сторону.