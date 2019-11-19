Как ссоры в семье влияют на детей

В каждой семье есть ссоры или споры. Однако, стоит помнить, что от частых недоразумений между родителями страдают дети, ведь все, что происходит в семейном кругу, накладывает свой отпечаток на психическое здоровье и развитие ребенка, а впоследствии может проявиться в их будущем.

Преимущественно споры оказывают на детей незначительное или негативное влияние. Однако проблемы могут возникнуть, если родители орут, сердито ссорятся или периодически молча бойкотируют друг друга, передает издание BBC.

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В Британии ученые наблюдали за семьями и опрашивали их в течение длительного времени. Итак, согласно результатам исследования, частые споры в семье так влияют на детей разного возраста:

уже с шестимесячного возраста у детей может наблюдаться учащенный пульс и повышенный уровень гормонов стресса.

у младенцев, детей и подростков могут проявляться признаки нарушений раннего развития мозга, нарушения сна, тревога, депрессия, поведенческие расстройства и другие серьезные проблемы.

Известно, что мальчики и девочки могут реагировать на споры родителей по-разному. У девочек чаще возникают проблемы с эмоциональным состоянием, у мальчиков – с поведением.

Не всегда можно точно знать, как то или иное действие повлияет на ребенка. Например, развод (и решение родителей жить отдельно) считается очень вредным событием, поскольку оставляет длительный отпечаток на психике многих детей.



Развод родителей может очень повлиять на психику человека

Кроме того, специалисты часто предполагают, что реакция ребенка на конфликт напрямую связана с наследственностью. Ведь именно она определяет психическое здоровье ребенка и от нее зависит много проблем с психикой – от тревожности до депрессий и психозов.

Ссоры родителей из-за детей

Иногда предметом спора становятся сами дети, тогда ситуация ухудшается. Дети обвиняют себя или чувствуют себя виноватыми, когда ссора начинается из-за них. Это приводит к нарушению сна, трудностям раннего развития мозга у младенцев и тревогам. Также могут возникать проблемы с поведением, депрессия, проблемы с успеваемостью в учебе и другие серьезные трудности.

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А бытовое насилие может наносить непоправимый вред детям. Даже когда родители просто держатся отстраненно не разговаривают друг с другом, это может подвергнуть риску эмоциональное, поведенческое и социальное развитие ребенка. К тому же, как свидетельствуют исследования, плохая модель отношений может передаваться из поколения в поколение.

Негативные отношения могут передаться ребенку, как плохой пример

Как предотвратить проблемы у детей из-за ссор?

Налаживание отношений между родителями также довольно быстро приносит свои плоды – большую пользу детям и в будущем они будут легче поддерживать нормальные отношения с людьми.

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Также отношения с родственниками, братьями-сестрами, другими взрослыми (например, учителями) и друзьями, имеют большое значение для здорового развития ребенка в длительной перспективе. А все, что происходит дома, может существенно влиять на эти отношения, хорошо или плохо.

А в тех случаях, когда происходит примирение между родителями, дети могут усвоить важный позитивный урок, который в дальнейшем поможет им сориентироваться в собственных эмоциях и отношениях за пределами семьи.