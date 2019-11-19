Как стать идеальным отцом: полезные советы

Неудивительно, что сегодня мужчины играют огромную роль в жизни и воспитании ребенка. Родителей хвалят за чувствительность, заботу и реальную помощь в уходе за малышом. Кроме того, психологи отмечают, что забота не должна ограничиваться только заботой мамы.

Как и у матерей, в организме отца, который ухаживает за младенцем, происходят гормональные изменения, которые способствуют установлению близкой связи между ребенком и взрослым. Такое мнение высказали психологи, говорится в материале издания BBC.

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Большую роль играет эмоциональное участие в воспитании

Если родители предоставляют детям эмоциональную поддержку, то маленькие чада будут больше довольны жизнью и состоять в лучших отношениях с учителями и сверстниками.

Также интересно то, что уход мамы в первую очередь связан с проявлениями нежности, а у отца формируются отношения с малышом преимущественно через игру. По словам психологов, привлечение пап к воспитанию ребенка с самого рождения несет немало преимуществ, а прежде всего полезна игра, и не важно какая она – активная или спокойная.



Больше играйте со своими детьми

"Игра – это язык детства, с помощью нее дети исследуют мир, именно так они строят отношения с другими детьми", – отмечает Пол Рамчандани из Кембриджа, который изучает роль игры в процессе обучения и развитии ребенка.

Согласно исследованиям, младенцы, чьи папы проводили с ними больше времени и активно играли с ними, имели меньше поведенческих проблем по сравнению со сверстниками, чьи родители мало общались с ними.

Важно просто уделять внимание малышу

Это не является естественной навыком для всех, ведь некоторые умеют общаться с детьми, а другим нужна некоторая практика.

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Сегодня отцы гораздо больше вовлечены в воспитание своих чад, чем раньше. Площадки и мастер-классы по массажу "только для пап", вирусные онлайн-видео, в которых папы танцуют со своими детьми, – все это является свидетельством изменений в роли родителей. Но, как отмечает антрополог Анна Мачин, наша взгляды на роль отца пока находятся в стадии становления.



Будьте эмоциональными с детьми

Как стать хорошим отцом? Здесь нет универсального рецепта, говорят психологи. Главное – это идти на эмоциональный контакт с ребенком и реагировать на его потребности.

"Общение с малышом должно быть естественным, таким, в котором все участники процесса чувствуют себя привычно и комфортно. Только тогда между отцом и ребенком установятся полноценные отношения", – говорит психолог Майкл Лэм.