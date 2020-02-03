Как стать миллионером за 5 лет: 10 действенных шагов

Не имеет значения, в каком финансовом положении вы сейчас находитесь – только начинаете или уже зарабатываете много денег. Ведь большинство людей, независимо от их доходов, идут по течению: когда доход человека возрастает, увеличиваются и их расходы.

Однако не все знают, как постоянно и одновременно увеличивать доходы, образ жизни и радость, передает издание Medium.

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Вот несколько советов, как стать миллионером за несколько лет.

Создайте видение богатства

Первый шаг, чтобы стать успешным – это создать для себя финансовое видение. Ведь даже Эйнштейн сказал, что воображение важнее знания.

Сколько фантазии у вас на будущее? Вы видите огромный потенциал и возможности для своей жизни? Вы должны постоянно – каждый день – создавать и увеличивать свое видение. Имея видение, ориентированное на будущее, ваша жизнь и поведение изменится. Особенно, когда вы начнете представлять себе другое будущее и упорно идти к этому.

Иметь видение своей жизни – это признак того, что вам безразлично, что думают о вас другие. То есть, независимо от того, что вам подарили ваши родители, сверстники и социальная среда, вы собираетесь создать жизнь, которую вы хотите.



Не обращайте внимания на других, идите к цели / Фото Unsplash

Ваш мозг должен любить цифры и события. Таким образом, ваше видение должно сосредотачиваться на конкретных числах и ключевых событиях. Например, "Я буду зарабатывать миллион гривен в год до 1 января 2022 года". Количественно его оцените, увлекайтесь этим. Чем подробнее видение в вашем уме, тем более правдоподобным оно будет для вас.

Имея больше денег, создавая мощный опыт и постоянно развиваясь как личность – все это цели, которые подтолкнут вас в правильном направлении. Когда вы будете строить уверенность с помощью последовательных, небольших побед со временем, ваше видение и воображение будут расширяться.

Разработайте 90-дневную систему измерения прогресса или будущего шага

Ниже приведены три вопроса от стратегического тренера Дэна Салливана, на которые его клиенты отвечают каждые 90 дней:

"Выигрышные достижения? Оглядываясь на прошедшую четверть, какие вещи заставляют вас гордиться тем, что вы достигли?"

"Больше и лучше? А теперь, глядя на следующую четверть, какие новые вещи вызывают у вас наибольшее ощущение волнения?"

"Какие пять новых шагов теперь вы можете сделать, чтобы следующие 90 дней прошли прекрасно, независимо от того, что еще случится?"

Каждые 90 дней нужно пересматривать предыдущие цели, сделанные за 90 дней, а затем установить измеримые и сложные цели на следующие 90 дней. Ведь такие краткосрочные цели – это ваше выстраивание прогресса. Работа над временной шкалой имеет решающее значение для производительности. Сосредоточение внимания лишь на нескольких ключевых этапах каждые 90 дней – это то, что поможет вам наращивать силу.

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Кроме того, каждые 90 дней нужно брать несколько выходных дней. Лучше всего будет, если вы просто пораздумываете о чем-то, повизуализируете или поиграете в разные игры. Каждые 90 дней, когда вы просматриваете свой прогресс, вы должны повышать свою уверенность.

Каждые 90 дней следите за ключевыми сферами своей жизни:

Отслеживайте свои деньги.

Следите за своим здоровьем.

Отслеживайте свое время.

Проследите прогресс в тех сферах, в которых вы хотите достичь успеха.

Разработайте распорядок дня

Если вы установили себе 90-дневные краткосрочные цели, то теперь вам нужен распорядок дня, чтобы держать себя в "движении". Ваша ответственность – организовать свою жизнь, чтобы вы могли быть максимально продуктивным. В положительной психологии состояние движения – это психическое состояние, когда вы полностью "погружены в ощущение заряженного фокуса, полного привлечения и наслаждения".

Что касается утренних процедур, то главная цель – привести себя в состояние "движения или пике". Существует несколько полезных мероприятий для этого. В частности, вам нужно изменить свое окружение, чтобы изменить свое мышление. Начните визуализировать и представлять себе желаемое будущее.

Создайте свою среду

Чтобы по-настоящему обновить свою жизнь, вы не можете просто ставить себе цели, строить дела и начать действовать по-другому. Вам нужно изменить свое окружение и среду. Прежде всего, заметим, что вам нужна среда, которое не только будет совпадать с вашими ценностями и видением, но и будет способствовать вашим ценностям и видению. Окружите себя людьми, которые вас вдохновляют.

Кроме того, вам нужно иметь отдельную среду для отдыха и творчества, для сосредоточенности и работы и даже для развлечения. Советуем, в это время выключать телефон, чтобы он вас не отвлекал от отдыха.

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Сосредоточьтесь на результатах, а не на привычках или процессах

"В вежливой беседе большинство из нас скажут, что мы восхищаемся успешными людьми за их трудолюбие, положительные привычки и основные принципы. Это не совсем так. Не нужно много копать, чтобы выявить главный разрыв между тем, что большинство из нас говорят, что мы уважаем и тем, как на самом деле ведет себя большинство кумиров нашего времени. Имейте в виду, что единственное, что на самом деле волнует людей – это оценка публики", – пишет Forbes

Итак, причина, почему мы восхищаемся определенными людьми, – это результат, который они получают. Есть множество других людей, которые имеют столь же вдохновляющие привычки, но им не всегда удается достичь серьезных результатов.



Восхищайтесь успешными людьми / Фото Unplash

Так какого результата вы хотите? Вместо того, чтобы навязывать себе привычки и процессы, вы должны понять и следовать за результатом, который хотите достичь. Именно цель и результат определяет процесс, а не наоборот.

Определите идеальных наставников/партнеров

Состоятельные люди работают, чтобы учиться, бедные люди – работают за деньги. Кем восхищаетесь вы? Кто является для вас примером для подражания?

Развивайте наставничество и партнерские отношения, будучи полезными. Помогая им, вы позиционируете себя в уникальной позиции, где сможете зарабатывать больше денег.

Постоянно обновляйте свои ценности и определения успеха

"Если ты не отличаешься от того, кем ты был 12 месяцев назад, то ты недостаточно научился", – сказал как-то Ален Де Боттон. Вам нужно регулярно иметь опыт и общаться с людьми, которые улучшают ваш современный подход и жизненную перспективу.

Ведь сейчас то, на чем вы сосредоточиваете свое внимание, может отличаться от того, на чем вы были сосредоточены два-три года назад. К примеру, когда вы были молодыми, то вы больше думали о том, что ваши друзья думают о вас, однако по мере взросления это изменилось.

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Сколько вашего времени и внимания уделяется вещам, которые на самом деле не имеют значения? Вам нужно регулярно иметь новый опыт, который улучшает, расширяет и уточняет важные для вас знания. Если ваше определение успеха не изменилось за последние 12 месяцев, то это означает, что вы не очень многому научились.

Не ждите слишком долго, когда знаете, что пришло время измениться. Как только вы достигли чего-то большого, не зацикливайтесь на нем только потому, чтобы оно работало. Все, что вы сделали, довело вас до этого момента. Какая ваша следующая цель?

Одной из фундаментальных проблем успеха является то, что он становится ловушкой. Люди, которые достигли большого успеха, "застряли" в нем и стали жить в своем прошлом. Они продолжают характеризовать себя на основе того, что они сделали, а не того, что делают.

Пример миллиардера Илона Маска

Исключением является известный миллиардер Илон Маск. Он говорит о проблемах, которые он сейчас решает, и о видении, которое он сейчас преследует. Он не застрял в прошлом, а использует весь свой опыт для достижения больших и больших результатов, целей и проблем. Илон всегда растет и стремится меняться. Это очень здоровый подход к жизни.



Основатель Tesla Илон Маск

Вам просто нужно знать, чего вы хотите, а затем стать человеком, который это получит. Вы можете стать миллионером. И это может занять пять лет. Однако вам нужно будет измениться. Так, популярный американский предприниматель и оратор Джим Рон сказал: "Стань миллионером не за миллион долларов, а за то, что он сделает, чтобы достичь этого".