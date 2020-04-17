Как уберечь ребенка от компьютерной зависимости: совет психолога

У родителей часто возникают конфликты с детьми из-за компьютерных игр, особенно на карантине, когда детвора имеет много свободного времени. Поэтому психолог Наталья Холоденко дала несколько советов для родителей, как уберечь ребенка от игровой зависимости.

"Жизнь" ребенка в интернет-мире является одной из первых и самых глобальных проблем 21-го века, говорит Наталья Холоденко изданию Сегодня.

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"Я неоднократно работала с зависимыми от компьютерных игр подростками и знаю, что самое страшное – это то, что у них появляется равнодушие к людям. Для них не имеет значения – мама, папа, друг, им никто не нужен. У них все в компьютере", – говорит Холоденко.

Психолог ответственность за это переносит на родителей, так как именно они должны уделять активное внимание ребенку и находить время на то, чтобы поиграть с ним. К тому же, она советует готовиться к этой проблеме заранее, в раннем возрасте ограничивать детей.



Контролируйте, сколько времени ребенок проводит в смартфоне / Фото Medium

Наталья Холоденко убеждена: воспитывать ребенка следует на собственном примере. Поэтому если мама или папа будут ругать чадо за то, что оно постоянно сидит в телефоне или планшете, а сами будут делать так же, ничего не получится.

"Для детей имеет большое значение, придерживаются ли родители того, чему учат детей. Если папа курит, то говорить подростку, что курить вредно, – странно. Все должны побеждать свои слабости ради формирования личности ребенка", – отметила Холоденко.

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А практикующий психолог Алена Головина определила собственные советы для родителей относительно того, как уберечь детей от компьютерной зависимости, пишет Шпальта.

Собственный пример

Воспитывайте не тем, что говорите, а тем, как живете и что показываете ребенку. По возможности откладывайте свои гаджеты и вспоминайте, что еще приносит вам удовольствие. Полезно устраивать профилактические вечера тишины и разговоров, сказок и семейных историй или увлекаться каким-то хобби.

Беспокойтесь об уровне своей психической энергии

У каждого из нас есть так называемый "контейнер психической энергии". Хорошие переживания и впечатления наполняют контейнер, плохие – опустошают. Увидев изможденного взрослого, ребенку ничего не остается, как прятаться в виртуальных мирах. Поэтому пополняйте свои ресурсы энергии.



Находите время на игры с детьми / Фото Teddyclub

Создавайте теплое и безопасное пространство

Оберегайте, развивайте таланты и поддерживайте индивидуальные интересы ваших деток. Интересуйтесь увлечениями малыша, разделяйте его взгляды, помогайте во всем и увидите, что у вас вырастет счастливый ребенок.

Создавайте семейные правила и обязанности

Созданные вместе ритуалы, праздники, правила и обязанности могут существенно облегчить семейную жизнь и сделать ее классной. Проводите больше времени с детьми.