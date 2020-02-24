Как учить с ребенком уроки без стресса и криков: советы эксперта

Многие родители жалуются на то, что выполнение уроков – это самая сложная часть воспитания школьника. Ведь ребенок может устраивать истерики, а родители начинают кричать, что приводит к стрессу у всей семьи. Однако это можно исправить – стоит научить ребенка воспринимать домашние задания не как повинность, а как ритуал. Для этого достаточно выполнить несколько несложных правил.

"На том же месте в то же время"

Необходимо придерживаться принципа единства времени и действия: желательно, чтобы уроки ребенок делал в то же время и в том самом месте.

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"В таком случае у ребенка выработается привычка, которая из-за многократного повторения и тех же условиях не вызовет стресса. К тому же такое постоянство упорядочит расписание дня – зная, что в определенное время ее ждет домашнее задание, ребенок будет учиться укладываться с другими занятиями", – рассказала психолог Марина Елисеева изданию ТСН.

Эксперты отмечают, что лучшее время для уроков – с 15:00 до 17:00, в старших классах его можно продлить до 18:00.

Время для "переключения"

Не заставляйте ребенка делать уроки, как только он придет из школы. Сначала дайте емувозможность отдохнуть и восстановить силы – пообедать, почитать, поиграть или посмотреть телевизор. Со временем ребенок сможет намного легче "переключиться на уроки и сделает больше".

Кроме того, важно делать перерывы. Так, например, за каждые пол часа надо устраивать "перемены", во время которых можно устроить легкий перекус, походить по комнате или сделать несколько физических упражнений. Главное, не "переотдыхать", потому что после этого ребенка трудно будет вернуть к занятиям.

Помощь родителей

В начальных классах детям еще трудно организовать учебный процесс, поэтому роль взрослого – следить за тем, чтобы на каждое домашнее задание приходилась одинаковое количество времени.

Если ребенок не успевает сделать уроки по какому-то предмету, педагоги и психологи рекомендуют перейти к следующему: лучше недоделать задания по одному предмету, чем, закончив его, выяснить, что до остальных просто не дошли руки. Со временем, когда ребенок научится выстраивать свои "отношения" с домашним заданием родителям можно будет ограничиться проверкой тетрадей. В старших классах дети, как правило, со всем справляются сами.

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Стоит ли родителям кричать, если у ребенка не получается?

Что делать, если ребенок не может ровно написать буквы в прописи или не может понять задачу? Большинство родителей, повторив сыну или дочке по несколько раз условия задачи, начинают кричать.

Но такое агрессивное поведение вызвано несостоятельностью: они просто не понимают, как себя вести в такой ситуации. Выход из нее один: нужно заняться чем-нибудь другим – пойти готовить ужин, приготовить одежду и обувь ребенку на завтрашний день, посмотреть вместе мультфильм или погулять. И только после этого, отдохнув и успокоившись, можно делать второй "подход" к получению знаний.