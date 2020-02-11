Как уговорить требовательного ребенка есть: советы для родителей

Родители по-разному реагируют на капризы ребенка за столом: некоторые соглашаются с отказом малыша есть, а другие ставят ультиматум, что ребенок не выйдет из-за стола, пока все не съест.

Психологи предлагают несколько способов исправить пищевые привычки малыша, передает издание BBC.

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Лучший способ изменить привычки ребенка в питании – показать положительный пример. Если вы хотите, чтобы ребенок попробовал новое блюдо, попробуйте его сами и покажите малышу, что оно вам понравилась.

Еще один способ изменить привычки ребенка в еде – "сенсорное влияние", когда родители привлекают ребенка новой пищей, но не заставляют ее есть. Так, ребенок привыкает к структуре или просто рассматривает ее, а затем дети захотят это попробовать.

Отметим, что переборчивость в еде – это распространенное явление среди детей. По результатам исследований, 39% детей переборчивы в питании и чаще всего это проявляется в возрасте от 2 до 6 лет.

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