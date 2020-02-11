Как уговорить требовательного ребенка есть: советы для родителей
Родители по-разному реагируют на капризы ребенка за столом: некоторые соглашаются с отказом малыша есть, а другие ставят ультиматум, что ребенок не выйдет из-за стола, пока все не съест.
Психологи предлагают несколько способов исправить пищевые привычки малыша, передает издание BBC.
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Лучший способ изменить привычки ребенка в питании – показать положительный пример. Если вы хотите, чтобы ребенок попробовал новое блюдо, попробуйте его сами и покажите малышу, что оно вам понравилась.
Еще один способ изменить привычки ребенка в еде – "сенсорное влияние", когда родители привлекают ребенка новой пищей, но не заставляют ее есть. Так, ребенок привыкает к структуре или просто рассматривает ее, а затем дети захотят это попробовать.
Отметим, что переборчивость в еде – это распространенное явление среди детей. По результатам исследований, 39% детей переборчивы в питании и чаще всего это проявляется в возрасте от 2 до 6 лет.
Как накормить капризного малыша
- Никогда не используйте пищу как награду, к примеру, обещая ребенку кусочек торта, если он съест овощи. Зато родители могут предложить непищевое вознаграждение – милые наклейки или просто похвала на словах.
- Немало исследований свидетельствуют, что совместные трапезы и одинаковое меню с родителями помогают малышам преодолеть предвзятость к новым блюдам.
- Или можете проявить настойчивость. Если ребенок упорно отказывается от нового продукта, предложите его во время следующего приема пищи. Исследования показывают, что дети обычно соглашаются попробовать новое блюдо, после того как его предлагали им во время 15 приемов пищи.
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