Как украинцы распределяют обязанности в семье: опрос

83% опрошенных украинцев соглашаются с утверждениями, что важнейшая задача женщины - заботиться о доме и семье. Зато 75% называют заработок денег главным мужским долгом.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение февраля 2020 года, в котором приняли участие 2000 украинцев возрасте от 18 лет.

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Распределение домашних обязанностей в украинских семьях, по данным опроса, выглядит так:

В семье или паре чаще готовит еду женщина – считают 64% респондентов. И лишь около четверти отметили, что эта роль в их союзе поделена поровну.

Обязанности по воспитанию детей и занятия хозяйственными делами возложены на женщин – 52%. Однако часть украинцев заявили, что вопросы воспитания детей поделены в их паре поровну.

Главенство в семье или паре чаще полагается на мужчин – 39%. Кроме того, 29% эту роль распределили поровну, еще 29% главными в семье считают женщин.

60% опрошенных заверили, что в семье или паре больше зарабатывает именно мужчина, еще 23% считают, что женщины, а 17% – когда в семьях супруги зарабатывает примерно одинаково.



Обязанности в семье часто делятся поровну / Фото Еcologico

Отметим, что по сравнению с 2015 годом, сейчас наблюдается постепенное уменьшение количества тех, кто считает, что домашние дела и воспитание детей – женское дело.

Кроме того, результаты исследования показали, что около половины опрошенных украинцев (40%) убеждены, что женщин мало в украинской политике. А опрошенные женщины акцентировали внимание на гендерном неравенстве в силовых органах, науке и бизнесе. Зато около трети опрошенных считают, что многие женщины работает в сфере медицины и образования.