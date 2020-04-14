Как украинец открыл популярную пиццерию в Риме: история прибыльного бизнеса

Украинец Андрей Злотко прошел путь от посудомойщика до владельца пиццерии MastroPizza в Риме. Сейчас у мужчины есть еще два заведения в Украине – в Киеве и Львове. Как ему удалось открыть бизнес в Италии – читайте в материале.

Пиццайоло Андрей Злотко рассказал изданию Delo.UA, как ему удалось открыть пиццерию в Риме, а также он поделился своими планами на будущее.

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От посудомойщика до пиццайоло

Отметим, что Андрей Злотко родился в небольшом городке Иваничи на Волыни, а в Италии впервые оказался в 2002 году, где уже работали его сестра и мама.

"В Италию я приехал 17-летним парнем. Когда большинство сверстников думали об университете, я должен был зарабатывать. Тогда не думал, что моя жизнь будет связана с кухней и пиццей. Хотя если честно, то любил готовить еще в детстве", – признался мужчина.



Андрей Злотко / Фото Delo.ua

Судьбу Андрея решил случай. Его мать не хотела, чтобы парень шел работать на стройку, поэтому зашла в известную в Риме пиццерию Лауро Перни и попросила, чтобы Андрея взяли туда подсобным рабочим.

Я мыл посуду, резал овощи и сыр для пиццы, а также делал всю подсобную работу. Свою первую пиццу я испек лишь через полгода. Тогда сын хозяина, что работал пиццайоло задерживался, а пиццы у нас не было. Тогда я и испек свою первую пиццу. Этот случай изменил мою жизнь,

– рассказал Андрей.

Через несколько лет Андрей вырос из обычного пиццайоло до управляющего рестораном, однако это его не удовлетворяло – он мечтал о своей собственной пиццерии.

Интересно, что в Италии есть очень большая разница между пиццерией и рестораном. Пиццерия – это заведение, где вы можете взять пиццу, там нет столиков и официантов. А ресторан – это то место, где вам официанты приносят пиццу на заказ.

Неудачная первая попытка

Однако, первая попытка Андрея начать собственное дело оказалась неудачной – за день до подписания договора о приобретении пиццерии он попал в аварию, где получил множественные переломы.

"Поправлялся я очень долго, на реабилитацию ушло почти полгода. На то время пиццерию, которую я планировал купить, уже продали другим людям, а я потерял работу. После выздоровления пришлось даже несколько месяцев проработать курьером", – вспоминает мужчина.

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Осуществить мечту о собственном бизнесе Андрею удалось лишь через семь лет. Тогда они вместе с женой выкупили пиццерию в центре Рима, недалеко от вокзала Termini.

От друзей узнал, что в центре Рима продают пиццерию, которая не приносит дохода владельцам. Я решил попробовать поднять ее, поскольку на то время уже знал о пицце почти все,

– ответил Андрей.

Средства на собственное дело он взял ссуду в банке. По словам Андрея, в среднем на то, чтобы открыть пиццерию в Италии нужно примерно 100 тысяч евро. Вернуть инвестицию удалось за два года работы.

"Все зависит от того, какое заведение вы хотите открыть пиццерию или ресторан. Пиццерия будет стоить дешевле, ресторан дороже. Что же до налогов, то их очень много, и их размер зависит от многих факторов — от размера заведения, места расположения, прибыли", – говорит владелец пиццерии.

Работа с женой

Сначала в своей пиццерии Андрей работал вместе с женой Яной. Ведь, как признается пиццайоло, в его деле самое трудное — это найти персонал.

"Пицца чувствует настроение мастера, который ее делает. Чтобы была хорошая пицца, ее надо делать с улыбкой. Поэтому я не беру мрачных рабочих, а также тех, кто не хочет расти и развиваться", – рассказывает Андрей.



Андрей с женой Яной / Фото с Facebook

По словам Андрея Злотко, за годы работы в Италии он разработал свой собственный рецепт теста. В его состав входит мука пшеницы твердых сортов, рисовая и соевая мука. Именно благодаря такому составу муки удается достичь того, что пицца получается хрустящей.

Вообще в разных регионах Италии пекут разную пиццу: на родине пиццы, в Неаполе – мягкую пиццу, в Риме – хрустящую, на севере Италии – высокую пиццу.

Заведения в Украине

10 ноября 2018 года Андрей Злотко открыл первую пиццерию MastroPizza в Киеве. К открытию пиццерии готовились три месяца. А 9 мая 2019 года – еще одно заведение появилось в Львове.

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"За это время нам удалось найти помещение и команду. Открывать решил в ТРЦ Smart Plaza Polytech, поскольку оно находится в центре столицы, а помещение как раз идеально подходят для моего первого заведения в Киеве", – сказал Андрей.

По словам пиццайоло, на открытие пиццерии в Киеве ушла такая же сумма средств, как в Италии.



Заведение Андрея Злотко в Киеве / Фото Delo.ua

Пиццерия в Киеве очень напоминает MastroPizza в Риме — здесь пиццу не подносят официанты, а ее покупают на вес. 100 граммов пиццы стоит 29 гривен. За один раз можно попробовать несколько разных видов пиццы. При этом ежедневно в пиццерии разная пицца.

Как отмечает пиццайоло, в отличие от украинцев, итальянцы едят пиццу руками. А популярностью в Италии пользуется именно картофельная пицца.

"Меня часто спрашивают, в чем секрет моего успеха. Я могу сказать, что для этого нужно делать то, что ты любишь. Люди это чувствуют", – добавил Андрей.