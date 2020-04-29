Как украинка открыла бизнес по пошиву сумок на Бали: неожиданная история собственного дела

Украинка Ирина Сеньковская после переезда на остров Бали из Черкасс открыла бизнес по пошиву аксессуаров и сумок из натуральной кожи питонов, варанов и крокодилов. А цена на ее работы стартует от 200 долларов. Как у нее возникла идея собственного дела – читайте в материале.

Когда Ирина была маленькой девочкой, ей в руки попал журнал с рекламой сумок Hermes, пишет издание Vikka.

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"Картинки в журнале были для меня удивительными. С годами эта любовь стала более разносторонней. Я познакомилась с другими брендами, множеством моделей и стилей. Зародилась детская мечта – создавать красивые женские сумки", – призналась она.

С тех пор прошло много лет, Ирина вышла замуж, стала мамой и даже вместе с семьей уехала на остров Бали.



Ірина Сеньковская / Фото Gazeta

По словам украинки, шить сумки начала после визита к местному знахарю. Впоследствии создала собственный бренд "GEUCO". Его главной изюминкой стала ящерица-геккон.

"Однажды, я была на приеме у одного известного знахаря. Он произнес пророчество: "Твоя деятельность в ближайшее время очень круто изменится. Ты будешь заниматься чем-то ярким, разноцветным и очень красивым". После этого к нему в руки прибежала огромная ящерица-геккон. Знахарь взял животное и передал мне", – рассказала Ирина Сеньяковська.

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В тот момент она ощутила невероятный восторг от тактильных ощущений. Его лапки были мягкими и приятными. К тому же, это животное – символ богатства, удачи и благополучия в доме.

Так и появилась идея начать создавать сумочки, ведь такую мечту женщина вынашивала еще с детства. Сегодня бренду уже более пяти лет. Его основательница рассказывает, что сложным оказался поиск мастеров и их обучение тонкостям работы.



Сумки Ирины Сеньковской / Фото Vikki

"Все изделия изготавливаются вручную. Мы тщательно отбираем образцы кожи, работаем непосредственно с поставщиками на острове Ява. До сих пор каждую кожу я отбираю сама, ведь качество для меня остается высшим приоритетом", – добавила владелица бизнеса.

Сумки у девушки заказывают из многих стран мира: Франция, Англия, Канада, США, ОАЭ. Клиентов с Украины тоже немало, в частности из Киева и Одессы. Многие дизайнеры, фэшн-блогеры и звезды также их заказывают, в частности Тина Канделаки, Слава Каминская, Алена Омаргалиева и другие.



Тина Канделаки с сумкой от Ирины Сеньковской / фото Vikki

Разработка модели и дизайна каждой сумки – достаточно длительный и сложный процесс. Если речь идет о новой модели, это могут быть месяцы экспериментов.

"Я слежу за мировыми трендами, но в то же время не спешу с новыми релизами. Часто рисую одну и ту же сумку, изменяя мелкие детали, аксессуары, цвет и много экспериментирую", – отмечает Ирина.