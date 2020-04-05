Как укрепить свои отношения при постоянном нахождении вместе

Какой показатель после карантина вырастет – рождаемости или разводов? На эту тему можно прочитать множество шуток в интернете. Но как показала ситуация в Китае, постоянное пребывание вместе в закрытом пространстве и в самом деле может стать проблемой для партнеров. Но можно использовать карантин как возможность узнать друг о друге больше и сделать свои отношения доверительными и открытыми.

Психолог, сексолог и одна из ведущих шоу "Эксы" на Новом канале Наталья Ежова посоветовала, как укрепить свои отношения с любимым человеком при постоянном нахождении вместе во время карантина.

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"Коронавирус загнал всех людей домой и заставил общаться между собой. Если раньше партнеры могли убежать на работу или же спрятаться за хлопотами о детях, то сейчас проверки отношений не избежать. И в результате этой проверки они могут понять, что живут не с тем человеком, или же, наоборот – увидеть своего партнера с другой стороны и заново влюбиться", – сказала Наталья Ежова.

Как укрепить отношения на карантине

"Разместите" себя в своей паре

"Часто бывает, что партнеры сливаются. И тогда один из них убегает, чтобы проявиться в другом месте. Чтобы такого не произошло, нужно проявить себя в своей паре. А для этого необходимо узнать о себе как можно больше и передать эту информацию своему партнеру", – ответила психолог.

Ведь бывает, что люди годами живут вместе и не знают даже любимого блюда друг друга. Поэтому самое время узнать больше о себе и любимом человеке.



Говорите друг с другом о себе / Фото Unsplash

Спланируйте совместные действия

Вместо того, чтобы обсуждать других или жалеть о прошлом, лучше спланируйте свое ближайшее будущее. Эксперт по отношениям рекомендует распределить и прописать свои действия на время "коронавирусного карантина".

Тем более, что сейчас они будут совершенно другие – не проснулся/оделся/поехал на работу, а проснулся/пообщался с женой/поиграл с детьми/поехал в лес на прогулку. Сегодня, как никогда уместно формировать свои семейные ценности и традиции.

Обустройте свое место в доме

Родителям с детьми не всегда удается реализовать свои потребности. Поэтому им необходимо место, где они могли бы побыть наедине. При этом не стесняясь и без зазрения совести заявить своим близким, что, например, сегодня в час дня мне нужно посидеть в комнате наедине, подумать о себе, и важно, чтобы меня никто не трогал.

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Разговаривайте

"Это жалоба, с которой ко мне приходят чаще всего, – мы с моим партнером не общаемся. Сейчас очень важно говорить. Если вы не знаете, посмотрите вместе фильм и обсудите его. Обменивайтесь информацией. Это очень важное взаимодействие. Ведь разговоры – это обмен позитивными вибрациями и энергией, которые нам сегодня очень необходимы", – отметила Наталья Ежова.

Наведите порядок в интимной жизни

Кое-кто жалуется, что на карантине еще больше страдает от рутины. Но ее всегда можно разнообразить.

Психолог советует написать со своим партнером список из десяти пунктов, которые хотели бы сделать в своей интимной жизни, и обменяться ими. То, что совпадет, обязательно реализовывайте. Ведь на карантине самое время навести порядок не только в своих отношениях с мужем, но и в вашей интимной жизни.