Как улучшить отношения в паре: важные советы психологов

Цветы, шоколадные конфеты и подарки удерживали ваши отношения только в начале? А теперь что-то изменилось, и вас начала "съедать" рутина? Если вы хотите, чтобы ваша любовь длилась долго, вам нужно учесть несколько деталей и прислушаться к простым советам.

Эксперты по отношениям Сара Калверт и Аннабель Найт поделились полезными секретами, как улучшить ваши отношения, пишет Cosmopolitan.

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Как улучшить ваши отношения

Общаться, общаться и еще раз общаться

Самое главное – не зависимо от того, что большинство из нас боятся говорить о своих чувствах – это общение. "Я могу подчеркнуть важность хорошего общения. Без этого возмущения, ссоры или недоверие могут нарастать", – сказала Сара.

По словам экспертов, отсутствие общения может негативно повлиять на вашу сексуальную жизнь. "Важно, чтобы вы открыто общались ради хорошего секса. Поговорите о том, что вам больше всего нравится в сексе или что вы хотели бы попробовать", – добавила Аннабель.



Поддерживайте своего любимого человека / "Украинская правда. Жизнь"

Дайте своим отношениям мотивацию

Сара подчеркивает, что вам нужно "спросить себя, в каком состоянии ваши отношения". Также, важно регулярно общаться со своим партнером и честно обсуждать, как чувствует себя каждый из вас.

"Вам нужно знать, в каком направлении вы хотите, чтобы отношения шли. Если вы пытаетесь решить дела вместе, делайте это побыстрее и сразу, а не ждите кризиса", – добавляет психолог.

Аннабель считает, что нужно сначала искать ответы в себе и концентрироваться на этом.

Поддерживайте друг друга

Если вы оба спорите о проблеме и неспособны слушать партнера, то это может ухудшить отношения. Сара считает: "Проблемы отношений могут привести к проблемам психического здоровья, и наоборот, поддержка счастливых здоровых отношений должна быть приоритетом для всех нас".

Психологи предлагают найти время, чтобы по-настоящему выслушать то, что говорят ваши любимые.

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Двигайтесь вперед, а не назад

Помните ли вы дни со своим партнером? Сара говорит, что не стоит их вспоминать, ведь "естественно, что вы оба выросли и изменились за время, когда были вместе".

Вместо того, чтобы напоминать о том времени, по словам психологов, полезнее думать о новых интересах, которыми вы можете наслаждаться вместе.

Разнообразие – это пикантность жизни

Не знаешь, как поддерживать отношения в тонусе и гармонии? Без вклада в сексуальную жизнь – это будет действительно трудно. Ибо разнообразие в интимной жизни прямо пропорционально гармонии в твоих отношениях. И если ты не хочешь, чтобы этот запал выветривался, то добавьте фантазии в сексе.

Подсказка для тех пар, которые считают секс действительно важным: "Если секс хороший, то все остальное, как правило, становится на свои места. Поэтому всегда делайте секс приоритетным в отношениях".

Поцелуи являются ключевыми

Аннабель заметила, что "многие пары недооценивают важность поцелуев, что плохо, потому что это идеальный способ установить близость и, пожалуй, важнейший акт прелюдии".

Как понять, что ваши отношения невозможно улучшить

Сара уверяет "Если вы постоянно думаете, не зная, спасти или прекратить ваши отношения, то, возможно, будет полезно поговорить с беспристрастной третьей стороной – друзьями или кем-то из родни".

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Но, вы должны помнить, что иногда отношения настолько плохие, что им не могут помочь даже психологи. И это нормально. Сколько бы вы ни хотели попробовать спасти токсичные отношения с кем-то, кого вы любите, это не поможет.

Если минусы отношений преобладают над плюсами, лучше всего для вас – отпустить их. Психологи советуют всегда разговаривать с друзьями и семьей относительно своих проблем или обращаться к экспертам.