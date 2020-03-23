Как успокоить тревогу у ребенка из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса по всему миру закрываются садики, школы, офисы, спортивные и другие виды деятельности отменены. Поэтому в разгаре этого хаоса родители пытаются не позволить детям слишком сильно напрягаться и устанавливают распорядок дня.

Психологи замечают, что психика детей и взрослых сейчас "заражена тревогой". Это выливается в телесные симптомы, эмоциональные срывы и нежелательное поведение. Также все возрастные страхи мгновенно проявляются и требуют внимания.

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"Вещи меняются быстро и тревога становится очень высокой. Родителям придется быть более терпеливыми и внимательными к нуждам своего ребенка", – сказала психолог Робин Гурвич изданию Medical Xpress.

Как говорить с ребенком о коронавирусе

Психолог Эрик Гурман уверяет, что детям будет трудно сказать, что все будет хорошо, когда повсюду закрываются школы. Но позволяйте им задавать вопросы и отвечайте на них. И пусть они знают, что волноваться – это нормально.

Даже если вам кажется, что ребенок не реагирует, и особенно если ребенок не выказывает никакого беспокойства, говорить об этом все же стоит.



Успокойте ребенка во время тревоги / Фото livingandloving

Повторите с ребенком алгоритм действий, как можем себя беречь: мыть руки чаще, не посещать места скопления людей, временно играть далеко от других детей, заботиться о чистоте дома и тому подобное.

Устройте привычный график дня

"Поскольку это огромная тревога и есть много изменений, очень важно сохранить то, что мы можем, максимально похожим на спокойное время. В частности, устраивайте такие же ужины или обеды как когда-то, принимайте ванну и т. д., – сказала Гурвич.

Сохраняйте привычный график дня для ребенка. Чтобы как можно больше было стабильных вещей, которые были до карантина. Это очень важно. Утренний подъем, игры, прогулки, дневной сон и ритуалы укладывания.

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Создайте программу дистанционного обучения в школе. Но родители должны помнить, что "дети не могут так быстро учиться. Им может понадобиться дополнительная помощь с домашними заданиями и больше времени", – отметила эксперт.

Обсуждайте новости

Дети в начальной школе имеют мало доступа к новостям. А если старший школьник хочет посмотреть новости, то просматривайте их вместе с ним, а потом поговорите с ребенком о том, что он только что увидел, чтобы исправить какие-то ошибки или снять беспокойство.



Что известно о коронавирусе / инфографика 24 канала

Но если у вашего ребенка сильная тревога из-за распространенности заболевания, то ограничьте разговоры о коронавирусе, не заставляйте его волноваться еще больше.

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Снимите стресс и успокойте ребенка

Соблюдение расписания не означает, что дети не должны развлекаться. Специалисты уверяют, что поскольку родители и дети могут быть вместе дома, это прекрасное время для того, чтобы семьи вновь воссоединились. Посмотрите фильм вместе или поиграйте в игры на заднем дворе.

А видеочаты и социальные медиа могут помочь детям оставаться на связи с друзьями и семьей. Найдите способы не волноваться и помогите детям расслабиться. Общайтесь с друзьями, слушайте музыку или попробуйте йогу.

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