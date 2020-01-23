Как уволить с работы члена семьи и не разрушить семейные отношения

Члены семьи увольняются очень неохотно и не всегда тогда, когда это нужно было бы сделать. Однако на это обращают особое внимание другие работники, что может влиять на их отношение к руководителю и работе.

Что же делать, когда закрывать глаза на плохую работу любимого родственника больше нет возможности? Несколько советов опубликовало издание Entrepreneur.

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Прежде всего, следует знать, что для того, чтобы вам не пришлось увольнять члена семьи, берите близких на работу только если они имеют необходимые для нее способности. Однако, если все же окажетесь в неприятной ситуации, когда без увольнения не обойтись, будьте максимально объективными.

Советы, как уволить члена семьи

Никогда не забывайте о вероятности увольнения

Если вы нанимаете членов семьи, будьте готовы к вероятности их уволить. Так, для семейного бизнеса полезными могут стать обсуждения ситуаций, касающихся увольнения.

Акцентируйте внимание на том, что даже если член семьи оказывается "за бортом" семейного бизнеса, это совершенно не означает, что он – позор для семьи, или его роль в ней становится менее значительной. Вы продолжаете быть родственниками, даже переставая быть коллегами.

Не тяните с увольнением

Чем дольше вы ждете, тем больше это все усложняет. Если дело в браке знаний или умений, надо было предоставить родственнику больше возможностей для профессионального роста. Если же он не подходит для своей должности и не справляется с работой, надо было уволить его, как только это стало очевидным.

"Второй шанс" не приведет ни к чему хорошему, только настроит против вас других работников, которым "поблажки" ждать не стоит и чьи усилия оцениваются объективно. К тому же, чем дольше непродуктивный член семьи остается на своем посту, тем это хуже для бизнеса и отношений.

Говорите правду, однако следите за тоном и словами

Начальник может сказать члену семьи, к примеру, что-то такое: "Ты мне очень дорог, поэтому мне жаль, что приходится тебя отпускать. Поскольку ты мне не чужой, я хочу, чтобы ты достиг успеха в жизни".

Увольнение никогда не проходит безболезненно, однако такое мягкое начало разговора может его значительно облегчить для обеих сторон. Не злитесь и не устраивайте "разбор полетов", потому что из-за этого после разговора будет оставаться неприятный осадок.

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Предложите помощь

Продемонстрируйте искреннее желание не стоять у родственника на пути к блестящему успеху в карьере. Сосредоточьтесь на новых возможностях, которые открываются для него теперь. Помните, что вы не расстаетесь и не прощаетесь, а только даете члену семьи свободу поиска возможностей для большего успеха на новом рабочем месте.

Работа должна оставаться на работе

Нанимать, управлять и увольнять членов семьи гораздо проще, если вы разграничиваете работу и семейную жизнь. Поэтому важно не касаться рабочих вопросов и проблем в домашней обстановке. Это – ключевой фактор для сохранения здоровых и позитивных семейных отношений.

Заметим, что председатель семейного бизнеса должен быть особенно осторожным и внимательным, когда собирается взять на работу кого-то из членов семьи. Следует подобрать ему должность, соответствующую его способностям и умениям.