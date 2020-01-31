Как в Украине появился популярный молодежный бренд одежды Staff: история успеха

Украинский бренд Staff уже несколько лет пользуется популярностью среди молодежи, ведь компания выпускает в большинстве своем уличную одежду, некий streetstyle. Компания продает верхнюю одежду, обычную одежду, аксессуары и обувь.

Интересно, что сначала бренд работал только над мужской одеждой, но впоследствии появились и женские коллекции.

История создания Staff

История компании Staff началась в 2013 году. Учредители – энергичные и креативные ребята, братья из небольшого города Ровно, которые решили направить свою деятельность на развитие украинской streetwear культуры. У них был стартовый капитал в виде стипендий, экономическое образование и желание изменить индустрию.

Один из основателей Александр Кравчук рассказал, что сначала они занимались продажей вещей из Китая, впоследствии они решили открыть собственный бренд. Материалы закупили за границей – на тех же фабриках, с которых берут трикотаж Nike, Adidas и другие мировые бренды.

"Начали с малого – 10 швейных машин в полуподвальном помещении. Работников найти было не сложно, в то время профессиональные швеи и технологи были безработными или получали маленькую зарплату. Они с удовольствием приняли предложение", – сказал Александр.

Первым товаром в линейке одежды Staff стала парка с одноименным названием. Идея была отлично воспринята молодежью, что подтолкнуло создателей к дальнейшему развитию и расширению бренда.

Уже в 2015 году коллекции бренда Staff включали в себя и обычную одежду, и обувь. Кредо компании – постоянное движение вперед, команда ставит перед собой новые задачи и работает на максимальный результат.

Отметим, что первый магазин Staff открылся зимой 2014 года, а сегодня их уже множество во многих городах Украины и их перечень постоянно расширяется.

Бренд Staff даже снял видео о производстве одежды: