Как влюбить в себя мужчину: интересный способ

Большинство женщин уверены, что для мужчины главное красивая внешность. Кое-кто считает, что женщины привлекают мужчин своими длинными ногами, большой грудью и пухлыми губами. Но психологи имеют другое мнение относительно этого.

Телеведущая, психолог Наталья Холоденко рассказала, какие женщины легче завоевывают внимание и любовь мужчин, передает издание "Сегодня".

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Она заверила, что если женщина подходит под понимание красоты человека, то она всегда будет привлекать внимание, и он всегда будет относиться к ней с большим интересом.

"Но есть определенная хитрость для женщин: нравятся не те женщины, которые объективно красивы, а те, которые сами себе поставили этот "диагноз" – я красивая. Вот она сама так решила и в это верит. И тогда она это и покажет. И мужчины будут верить", – заявила психолог.

Как найти того единственного, с кем хочется иметь серьезные отношения? Наталья Холоденко дала интересный совет: "Если вы считаете, что он лучший, и вам хочется быть только с ним, то повторите себе несколько раз:" Он неплохой, но я тоже ничего. Вариант "Я ваша навеки" не работает. Нужно создавать праздник любви к себе".

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