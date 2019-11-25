Как влюбить в себя парня: эффект первого впечатления

Влюбить в себя парня непросто, но это возможно. Сначала для того, чтобы понравиться мужчине, вам нужно приятно поразить его во время первой встречи. Мы собрали для вас несколько советов, как общаться с парнем, чтобы очаровать его.

Ниже приведены несколько способов, как произвести хорошее первое впечатление на парня.

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Проявляйте интерес к парню

Прежде всего вам необходимо сделать так, чтобы человек почувствовал, что он вам интересен как личность. Начните говорить с ним о вещах, которые он любит делать или что ему интересно.

Дайте ему открыться, но не закидывайте вопросами. Но не забутьде рассказать о себе.

Не утруждайте его. Общайтесь с ним на общие темы, не спрашивайте о чем-то очень личном, ведь это только первая встреча.

Спрашивайте его мнение о различных событиях или вопросах.



Не бойтесь говорить с парнем, покажите, что вы интересная личность

Будьте внимательны и откровенны

Во время общения, отвечайте на вопросы четко и откровенно, не отвлекаясь на других людей. Если не хотите отвечать на какое-то вопросы, не врите, лучше сказать: "Я бы не хотела отвечать сейчас на этот вопрос" или "Обсудим в другой раз".

Будьте собой

Искренность – главное условие для настоящей любви. Никакие ухищрения не помогут влюбить в себя парня, если ты искренне не хочешь этого и не хочешь быть всегда с любимым.

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А во время первого знакомства с парнем постарайтесь быть максимально естественной. Не придумывайте каких-то специальных историй и не пародируйте кото-то другого, будьте собой. Ведь естественность подчиняет сердца людей. Поэтому, чтобы произвести на парня хорошее первое впечатление, попробуйте подчеркнуть свои сильные стороны.

Очаруйте его

Будьте харизматичной

Чтобы поразить парня, вам нужно быть харизматичной и уметь очаровывать всех в комнате, в которую вы заходите. Это не значит, что стоит быть слишком громкой – просто будь собой. К тому же, обращайся к своему собеседнику по имени и попробуй сделать так, чтобы он чувствовал себя с вами положительно и уверенно.

Будьте остроумной

Ребятам нравится, когда рядом с ними девушка с чувством юмора. Чтобы поразить парня своими шутками, работайте над тем, чтобы уметь поддержать беседу и остро шутить. Заметьте, что быть остроумным означает креативно смотреть на мир, с необычного ракурса.



Не стесняйтесь шутить перед парнем

Если парень рассказывает вам что-то веселое, то не просто смейтесь, а отвечайте ему таким же смешным комментарием.

Будьте уверены в себе

На парней производят приятное впечатление уверенные в себе девушки. Ведь такие женщины добавляют положительную энергию в любую ситуацию и заставляют других людей вокруг себя чувствовать уверенно.

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Поэтому идите с высоко поднятой головой, расправленными плечами и не смотрите в землю. Тогда речь вашего тела будет демонстрировать уверенность.

Будьте оригинальной

Ребятам нравятся девушки, которые выделяются из толпы и не похожи на других. Поэтому не бойтесь быть оригинальной, весело танцевать и делать все, о чем мечтаете.



Будьте оригинальной и остроумной

Заметим, что оригинальность поможет вам не только произвести впечатление на парня, но и позволит вам завести больше новых знакомств.

Будьте независимой

Независимые девушки привлекают мужчин. Но для того, чтобы быть независимой, вы должны защищать свои интересы и иметь время на себя.