Как воспитать дисциплинированного ребенка с помощью игр и развлечений

Для воспитания действительно ответственного и дисциплинированного ребенка, родителям для начала нужно сформировать общее и понятное понятие ответственности, описать его как ценность и руководствоваться им всей семьей.

Наставница в "Креативные международной детской школе" Елена Маркова в комментариях 24 каналу привела несколько полезных методик, способствующих формированию у детей ответственного отношения к чему-либо.

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К тому же, это не только воспитательные моменты, но и замечательные идеи для совместного семейного отдыха:

Совместный просмотр мультфильмов, а после – анализ поведения героев

Заметим, что анализировать необходимо, как положительных, так и отрицательных персонажей. Нужно ставить вопрос: " А как бы ты поступил? Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию?" Подобные вопросы наталкивают на размышления и поиск других моделей поведения.

Анализ рассказов и фильмов

Психологи отмечают, что нужно анализировать поведение героев, а еще лучше – сравнивать поступки разных персонажей и делать развернутые выводы. Такой метод научит ребенка различать хорошие и плохие поступки.



Обсуждайте с ребенком поведение героев в сказках и мультиках/Фото evahappyma

Техника сторителлинг

Сторителлинг – это искусство рассказывать истории, в которые нужно вложить поучительный смысл. Вместе с ребенком вы можете придумать историю про ответственную девочку Катю, или про безответственного Сашу. Конечно, подвести итоги должен сам ребенок.

Создание таблицы поступков на неделю

Здесь необходимо сформировать определенный список задач, требующих особого ответственного отношения. Расположить эту таблицу нужно на видном месте, чтобы каждый день подводить итоги, используя наклейки, яркие маркеры, отмечая успехи и достижения.

А в конце недели, как награда – совместный поход в кино, книга, интересна игра. Так, через три-четыре недели вы увидите великолепный результат.

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Игра – карточки с описанием ситуации

Интересно будет всей семьей создать карточки, типа – "ответственный", "безответственный", "подумать" и другие. Каждый предлагает какую-то историю или ситуацию, и все коллегиально решают – какая карточка подходит каждому персонажу.

Поэтому обсуждайте, объясняйте, играйте и оставайтесь примером для своих детей!