Как воспитать настоящего мужчину: советы психолога

Будущее вашего ребенка зависит только от вас, а поэтому вам стоит вырастить сына настоящим мужчиной, ответственным за свою жизнь и поступки. Поэтому прежде всего парня надо научить ответственности и тому, как быть "головой" в семье.

Здесь очень большую роль в воспитании играет именно папа, ведь он – пример для подражания, который должен показывать ребенку, как правильно делать. Советы родителям опубликовало издание Childdevelop.

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Советы родителям, как воспитать настоящего мужчину

Разговаривайте с сыном

Часто сын может возвращаться из школы раздраженным, однако родителям не стоит задавать сразу много вопросов. Просто скажите: "Я вижу, ты чем-то расстроен. Могу ли я чем помочь?"Здесь стоит показать, что мнение ребенка ценно для вас, можете посочувствовать ему, чтобы он знал, что вы на его стороне и не собираетесь читать ему мораль.

Учите сына эмпатии

Когда мальчик начинает понимать, что чувствует другой человек, то он становится хорошим другом, а в будущем – хорошим мужем и отцом.



Отец должен подавать пример сыну

Укрепляйте самооценку сына

Помните, что высокая самооценка не означает, что мужчина – эгоист. Это означает, что он чувствует себя уверенным, компетентным и ценным.

Поэтому чаще хвалите его, говоря "Ты – самый умный ребенок в мире" или "Ты лучше всех играешь в футбол" и тому подобное. Ведь дети лучше справляются с трудностями, когда их хвалят за то, как они сделали работу.

Научите его уважению к окружающим

Мальчики, которые учатся у людей, являющихся для них авторитетом, соблюдают правила, заботятся о близких и учатся уважительному отношению к людям из своего окружения. Впоследствии, когда мальчик станет мужчиной, уважительная манера поведения станет для него естественной.