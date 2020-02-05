Как воспитать неизбалованного ребенка: 4 секрета от семьи миллиардеров Рокфеллеров

Династия Рокфеллеров смогла за семь поколений и почти 170 наследников не потерять свое богатство в более 10 миллиардов долларов. Как у этих людей получается воспитывать неизбалованных детей, которые не разбрасывают деньгами направо и налево?

В этом вопросе разбирались журналисты издания CNBC.

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В чем секрет семьи Рокфеллеров?

В одном из своих немногих интервью Дэвид Рокфеллер-младший рассказал, что семья разработала систему ценностей, традиций и настановок, которые укрепили их отношения и помогли сохранить богатство.

Так, известно, что в мае на аукционе Сhristie's будет выставлена коллекция Дэвида и Пегги Рокфеллер: предметы искусства и другие ценности общей стоимостью от 500 миллионов долларов до 1 миллиарда. Все вырученные средства будут переданы на благотворительность. Интересно, что при жизни Дэвид Рокфеллер пожертвовал более 1 миллиарда долларов.



Семья Рокфеллеров / Фото CNBC

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Регулярно встречаться всей семьей

Дэвид Рокфеллер-младший рассказал, что они собираются всей семьей два раза в год, например, на рождественский ужин.

"Тогда нас собирается более ста гостей в одном помещении. Это что-то вроде семейного форума. Когда тебе исполняется 21 год, ты получаешь приглашение на такую встречу", – добавил он.

Известно, что на этих сборах все общаются, рассказывают друг другу о работе, проектах, другие семейные новости и карьерные достижения. Очень важно, чтобы все чувствовали себя полноценными членами семьи.

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Ценить семейное наследие

В семье Рокфеллеров важную роль играет и бережное отношение к семейной истории. В частности, способствует этому посещение семейных имений, где родственники могут собраться и вспомнить прошлое.

"Это места, которые знает вся семья и которые передавались в наследство из поколения в поколение. Я могу отправиться туда, где сто лет назад жил мой прапрадед и посмотреть, как он жил, как жили его сын и внуки", – пояснил Дэвид.



Дэвид Рокфеллер умер в 2018 году / Фото Getty Images

Не заводить семейный бизнес

Еще один важный фактор, по словам Рокфеллера, – отсутствие семейного бизнеса. Ведь именно из-за этого во многих семьях начинаются разногласия: кому возглавлять компанию, как вести дела, кому получать прибыль.

Так, у Рокфеллеров уже более ста лет нет семейного бизнеса, из-за которого можно поссориться. Состояние этой семьи трансформировалось из одной гигантской компании в множество публичных обществ, зарегистрированных на бирже. Им стало легче передавать акции и финансовые холдинги в наследство будущим поколениям.

Все деньги в нашей семье появились из нефтяного бизнеса, Standard Oil, но нашу семью держит не бизнес. Думаю, нам повезло, что у нас его не было, поэтому не было и поводов ссориться. Наш бизнес-благодаря многолетнему договору доверительного управления мы обеспечили состояние, которое передавалось из поколения в поколение,

– добавил Рокфеллер.

Благотворительность

Еще один важный аспект – это благотворительность. Различные семейные фонды объединяют активы на сумму свыше 5 миллиардов долларов.

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Членов семьи приглашают в эти фонды, где они выбирают объекты и направление для помощи. Сделав пожертвование главным делом семьи, Рокфеллеры сумели сохранить основные ценности Джона Рокфеллера-младшего: "Каждое право подразумевает ответственность, каждая возможность – обязательство и каждое владение – долг".

Дэвид Рокфеллер-младший рассказал, как в десятилетнем возрасте жертвовал свои первые карманные деньги. Он получал их по воскресеньям и отдавал часть церкви или на другое доброе дело.