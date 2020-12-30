Как воспитать ребенка лидером: советы родителям
Многие родители хотят видеть своего ребенка лидером, видимо, потому, что со временем из него может вырасти успешный человек. Психологи утверждают, что научить человека лидерским качествам можно. Только нужно начинать это делать уже в юном возрасте.
Интересным является тот факт, что у детей-лидеров может быть разный характер, но у них есть одна общая особенность – неуемная энергия, которая так и просится наружу, передает издание Smartum.
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Чаще всего лидеры – это смелые и умные люди, которые не боятся принимать решения и брать на себя ответственность за свои поступки и поступки других людей.
Как воспитать лидерские качества у ребенка
- Начните с себя. Родители должны ответственно относиться к своим поступкам, тогда их ребенок будет делать так же в аналогичных ситуациях.
- Приветствуйте походы ребенка с классом в кино, командный спорт.
- Учите ребенка достойно переживать неудачи и идти дальше. Это важная черта успешного человека – быть способным не "застревать" в переживаниях.
- Учите ребенка отстаивать свою точку зрения, приводя конструктивные аргументы, уважая собеседника.
Позволяйте ребенку самому сделать выбор блюда в кафе, принять решение в выборе одежды и тому подобное. Это повышает самооценку и демонстрирует доверие.
- Привлекайте ребенка к выбору и планированию семейного отдыха, распределяйте обязанности членов семьи.
- Поощряйте ребенка к чтению. Исследования показывают, что ребенок, который читает, всегда более уверен в себе, чем ровесник, который не уделяет достаточного внимания чтению.
- Учите ребенка видеть в ситуациях плюсы, ориентируйте на позитивное мышление. Ведь успех тесно связан с оптимизмом.