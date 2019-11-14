Как воспитать счастливых детей

При рождении мозг является наиболее недоразвитым органом нашего организма. Его полное "созревание" завершится только где-то до 20 лет. Любое серьезное и длительное негативное воздействие, например внезапное и длительное отдаление отца, вызывает изменения в структуре мозга, который развивается (увеличение миндалины).

Это может изменить способности ребенка переживать эмоции. У таких людей может быть подорвано чувство безопасности и доверия к людям, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Для младенца, характерная зависимость от родительского ухода – именно это обеспечивает выживание и развитие. Родители необходимы, чтобы регулировать температуру ребенка, обеспечивать питанием и защищать от угроз внешней среды.

Спокойные и заботливые родители дают ребенку ощущение безопасности. И, наоборот, гиперопека, тревога родителей и страх активируют в мозгу младенца контуры, отвечающие за обработку стресса, боли и угроз.



Психическое состояние родителей влияет на детей

Многочисленные исследования показывают, что для благополучия маленького ребенка присутствие родителей важнее, чем ситуации в окружающей среде. Если родители спокойны и заботливые, то ребенок способен перенести угрозы и негативные воздействия. Помните: весь мир маленького ребенка состоит из человека, осуществляющего уход за ним!

Родители должны заботиться о ребенке и обучать социальным навыкам. Например, дети должны уметь делать осознанный выбор, нести ответственность за свои поступки. Детей нельзя наказывать не только физически, но и "разлукой".

Какие последствия может иметь отсутствие опеки

Лишения родительского ухода (в том числе и поведение в стиле "холодная мама") вызывает преждевременное и быстрое созревание в мозгу связей, отвечающих за обработку стресса и угроз.

Такие дети долго не способны "разучиться" считать опасным то, чего они боялись раньше (темноты, оценки других людей), им очень трудно избавиться от страхов. Они просто не знают, как это сделать. Ранняя потеря одного из родителей или отделения от него повышают вероятность различных психиатрических расстройств: ПТСР, тревожных расстройств, нарушений в настроении и зависимости.

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