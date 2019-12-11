Как воспитать в ребенке доброту: интересные способы

Для родителей очень важной задачей является развитие и направление желаний детей делать добро, чтобы это стало хорошей привычкой всей жизни. Особенно эффективным при этом является личный пример, поскольку дети часто копируют модель поведения своих мамы и папы.

Все родители мечтают, чтобы их дети помогали другим людям. Поэтому, как научить своих чад доброте – поделилось издание Childdevelop.

Интересно! 6 фраз, которыми родители могут показать свою привязанность и любовь к ребенку

Заметим, что дети особенно активны в детстве, они наблюдают за действиями тех, кто вокруг и часто сами повторяют эти действия.

Психологи отмечают, что в процессе взросления ребенку свойственна доброта как черта характера. Но у кого-то она меньше выражена, поэтому доброту нужно развивать у ребенка. В любом возрасте дети должны знать, как ее проявлять в жизни.

Как научить ребенка доброте

Чтобы научить детей доброте, можно, к примеру, ввести определенные занятия в ежедневный распорядок ребенка. Вот некоторые из них:

Предложите ребенку сделать что-то приятное для воспитателя в детском саду.

К примеру, ребенок может нарисовать воспитателю картинку или принести подарок.

Жертвуйте на благотворительность игрушки

Вы можете отдать на благотворительность игрушки, которыми ребенок уже не играет. Объясните ребенку, что это может помочь другим детям, которым в жизни повезло меньше.