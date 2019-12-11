Как воспитать в ребенке доброту: интересные способы
Для родителей очень важной задачей является развитие и направление желаний детей делать добро, чтобы это стало хорошей привычкой всей жизни. Особенно эффективным при этом является личный пример, поскольку дети часто копируют модель поведения своих мамы и папы.
Все родители мечтают, чтобы их дети помогали другим людям. Поэтому, как научить своих чад доброте – поделилось издание Childdevelop.
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Заметим, что дети особенно активны в детстве, они наблюдают за действиями тех, кто вокруг и часто сами повторяют эти действия.
Психологи отмечают, что в процессе взросления ребенку свойственна доброта как черта характера. Но у кого-то она меньше выражена, поэтому доброту нужно развивать у ребенка. В любом возрасте дети должны знать, как ее проявлять в жизни.
Как научить ребенка доброте
Чтобы научить детей доброте, можно, к примеру, ввести определенные занятия в ежедневный распорядок ребенка. Вот некоторые из них:
- Предложите ребенку сделать что-то приятное для воспитателя в детском саду.
К примеру, ребенок может нарисовать воспитателю картинку или принести подарок.
- Жертвуйте на благотворительность игрушки
Вы можете отдать на благотворительность игрушки, которыми ребенок уже не играет. Объясните ребенку, что это может помочь другим детям, которым в жизни повезло меньше.
- По дороге в детский сад предложите ребенку улыбнуться пяти встречным людям;
- Или предложите ребенку пригласить всех друзей поиграть.
- Поощряйте, чтобы ребенок помогал вам по хозяйству (но подбирайте для него занятия в соответствии с его возрастом).
- Объясните ребенку, почему важно говорить слова "спасибо" и "пожалуйста".
- Когда вы видите, что кто-то делает хорошо, обратите на это внимание ребенка.
- Предложите ребенку поделиться своей любимой игрушкой с другом.