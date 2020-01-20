Как воспитать у ребенка уверенность в себе: интересные советы от модели
Каждая мама хочет воспитывать своих детей уверенными в себе, чтобы они любили свое тело, доверяли своему мозгу и шли за своими инстинктами. Модель, мама, активистка Кэти Уиллкокс поделилась собственной идеей, как она воспитывает уверенную в себе дочь.
По мнению модели, самое важное – это создать среду, которая бы развивала природные таланты и способности ребенка, а также уверенность в собственных силах. Ведь девочки сталкиваются с большим социальным давлением, чем мальчики, говорит Кэти изданию Wellandgood.
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"Мы с мужем часто говорим о том, как мы будем воспитывать нашу 19-месячную дочь, Трю, быть самоуверенной и обеспеченной", – сказала Кэти Уиллкокс. По ее словам, девочка сама должна решить, каким человеком хочет быть, а задача родителей – любить и принимать ее такой, какая она есть.
Поэтому мы создаем дом, где наша дочь чувствует себя любимой и важной, и вы можете сделать то же самое для своих детей,
– посоветовала модель.
Как воспитать у ребенка уверенность в себе
- Способствовать безусловной любви
Кэти Уиллкокс рассказала, что она сталкивается с женщинами, которые были неуверенны в себе из-за детских переживаний. Они не только чувствовали, что их обсуждают одноклассники и общество, они также сталкивались с критикой родителей.
Ожидание родителей, что дети будут заниматься спортом, который взрослые любят, или хорошо учиться в школе - эти вещи противоречат естественному чувству себя, интересу или стилю обучения и могут давить на детей.
Кроме того, проверить своего ребенка, отмечая вещи, которые приносят ему радость, – прекрасный пример безусловной любви.
- Открытое общение
Модель отметила, что она любит говорить о силе подсознания. «В среднем мы видим более трех тысяч объявлений в день, но запоминаются лишь некоторые. Людей уязвимыми к СМИ и рекламе делает подсознательная эмоциональная реакция на сообщения, которые те изображают», – сказала она.
"Идеальный пример – худая девушка как идеал красоты. Вы когда-нибудь анализировали, что это символизирует и почему этот посыл такой мощный? Потому что ваше подсознание уже осознало выдумку о том, что вам нужно быть худым, чтобы быть любимыми, принятыми, успешными, значимыми и оцененными как женщины", – отметила Кэти.
По ее словам, чувство самооценки вашего ребенка каждый день будет атаковаться рекламодателями, которые хотят получить прибыль от его эмоций. Единственный способ бороться с этим – это открытое общение о образы, ожидания и убеждения. Это означает говорить о таких вещах, как половое созревание, ПМС, секс, порно, здоровые отношения, социальные медиа, самолюбие, ответственность и так далее.
Ведь если вы этого не будете делать, то ваш ребенок будет искать ответы в интернете , и все мы знаем, что то, что он найдет, скорее всего, будет, мягко говоря, неточным. Помните, эти разговоры неудобны только для вас.
- Поймите свое влияние
"Наши дети учат нас любить свое тело. Ведь малыш всегда сидит удобно – сутулясь или выпирая живот, не спрашивая, как выглядит его тело. Это вещь, которую я хочу сохранить", – ответила Кэти Уиллкокс.
Кроме того, модель обращает большое внимание на сбалансированный подход к еде и физическим упражнениям в воспитании детей. Вот что она советует:
- Сделайте еду здоровой забавой! Привлекайте семью к приготовлению здоровой пищи вместе.
- Вместо того, чтобы концентрироваться на "плохих продуктах", переведите свое внимание на здоровые, натуральные продукты.
- Если ваша семья ест здоровую пищу 70 % времени, тогда позвольте себе расслабиться остальные 30 %. Это означает, что если вы хотите чего-то сладкого или едите на ходу – это нормально. Все дело в балансе.
- Активизируйтесь семьей. Ваши дети не хотят ничего больше, чем проводить время с вами, даже если вам придется оттянуть их от iPad. Помните, что здоровый образ жизни должен включать в себя всю семью, а не только одного члена семьи.
- Говорите положительно обо всех органах. Убеждайте себя и детей быть благодарными за все, что ваш организм позволяет вам делать ежедневно.