Как воспитать у ребенка уверенность в себе: интересные советы от модели

Каждая мама хочет воспитывать своих детей уверенными в себе, чтобы они любили свое тело, доверяли своему мозгу и шли за своими инстинктами. Модель, мама, активистка Кэти Уиллкокс поделилась собственной идеей, как она воспитывает уверенную в себе дочь.

По мнению модели, самое важное – это создать среду, которая бы развивала природные таланты и способности ребенка, а также уверенность в собственных силах. Ведь девочки сталкиваются с большим социальным давлением, чем мальчики, говорит Кэти изданию Wellandgood.

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"Мы с мужем часто говорим о том, как мы будем воспитывать нашу 19-месячную дочь, Трю, быть самоуверенной и обеспеченной", – сказала Кэти Уиллкокс. По ее словам, девочка сама должна решить, каким человеком хочет быть, а задача родителей – любить и принимать ее такой, какая она есть.

Поэтому мы создаем дом, где наша дочь чувствует себя любимой и важной, и вы можете сделать то же самое для своих детей,

– посоветовала модель.

Как воспитать у ребенка уверенность в себе

Способствовать безусловной любви

Кэти Уиллкокс рассказала, что она сталкивается с женщинами, которые были неуверенны в себе из-за детских переживаний. Они не только чувствовали, что их обсуждают одноклассники и общество, они также сталкивались с критикой родителей.

Ожидание родителей, что дети будут заниматься спортом, который взрослые любят, или хорошо учиться в школе - эти вещи противоречат естественному чувству себя, интересу или стилю обучения и могут давить на детей.

Кроме того, проверить своего ребенка, отмечая вещи, которые приносят ему радость, – прекрасный пример безусловной любви.

Открытое общение

Модель отметила, что она любит говорить о силе подсознания. «В среднем мы видим более трех тысяч объявлений в день, но запоминаются лишь некоторые. Людей уязвимыми к СМИ и рекламе делает подсознательная эмоциональная реакция на сообщения, которые те изображают», – сказала она.

"Идеальный пример – худая девушка как идеал красоты. Вы когда-нибудь анализировали, что это символизирует и почему этот посыл такой мощный? Потому что ваше подсознание уже осознало выдумку о том, что вам нужно быть худым, чтобы быть любимыми, принятыми, успешными, значимыми и оцененными как женщины", – отметила Кэти.

По ее словам, чувство самооценки вашего ребенка каждый день будет атаковаться рекламодателями, которые хотят получить прибыль от его эмоций. Единственный способ бороться с этим – это открытое общение о образы, ожидания и убеждения. Это означает говорить о таких вещах, как половое созревание, ПМС, секс, порно, здоровые отношения, социальные медиа, самолюбие, ответственность и так далее.

Ведь если вы этого не будете делать, то ваш ребенок будет искать ответы в интернете , и все мы знаем, что то, что он найдет, скорее всего, будет, мягко говоря, неточным. Помните, эти разговоры неудобны только для вас.

Поймите свое влияние

"Наши дети учат нас любить свое тело. Ведь малыш всегда сидит удобно – сутулясь или выпирая живот, не спрашивая, как выглядит его тело. Это вещь, которую я хочу сохранить", – ответила Кэти Уиллкокс.

Кроме того, модель обращает большое внимание на сбалансированный подход к еде и физическим упражнениям в воспитании детей. Вот что она советует: