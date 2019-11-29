Для того, чтобы человек начал любить читать, родители должны позволять ему читать вслух, читать там, где заблагорассудится, перечитывать любимые книги и не заставлять ребенка дочитывать книгу до конца.

Фонд Дарьи Жолдак опубликовал "Права чтения детей", где обрисованы советы родителям в воспитании любви к книгам у детей.

Интересно! Каким правилам стоит научить ребенка перед тем, как отпускать одного на улицу

Как воспитать в ребенке любовь к чтению

Право перепрыгивать

Ничего страшного, если ребенок пропускает неинтересные ему страницы, ведь лучше собственная "сокращена" версия, чем "хрестоматийный" обрезанный вариант классического произведения.

Право читать где угодно

Если ваш ребенок хочет читать в транспорте, кровати, туалете или за завтраком – позвольте ему это. Он полюбил чтение, разве это уже не радость?

Право читать вслух

Некоторые дети продолжают читать вслух даже тогда, когда уже умеют делать это мысленно. Ничего страшного, если ваш ребенок делает по старинке – это помогает ему лучше проживать текст и "присваивать" его.

Право не дочитывать до конца

Не заставляйте ребенка читать книгу полностью до последней страницы. Если она ему не интересна – в мире полно книг, ваш ребенок найдет что-то новое.

Право перечитывать

Позвольте ребенку перечитывать любимую книгу столько, сколько он этого хочет. Ведь его взгляд и опыт быстро меняется, как и восприятие текста.

Право молчать о прочитанном

Чтение – это довольно личная вещь, поэтому дайте ребенку немного приватности. Если он не хочет говорить об этой книге, то не расспрашивайте его, что на понял, не навязывайте свои мысли.

Интересно! Как научить ребенка быть самостоятельным: советы Комаровского

Право не читать

Не заставляйте ребенка читать и не шантажируйте его телевизором или смартфоном, потому что книга – это территория удовольствия.

Право читать любую книгу

Спрячьте с книжной полки книги, которые, на ваш взгляд, опасны для него и дайте малышу полную свободу выбора, даже если он далек от ваших вкусов.

Право выдергивать по фразе из книги

Мы все это делаем – когда открываем книгу и перелистывает, по нашему мнению, неинтересные страницы, потому что у нас мало времени. Позвольте это делать и ребенку.

Право на боваризм (от мадам Бовари)

Нн высмеивайте романтические фантазии и сентиментальность ребенка. Будьте терпеливы, вспомните, как сами были подростками.