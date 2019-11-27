Как воспитывают детей в разных странах мира: интересные факты

Уникальные черты характера и некоторые особенности поведения людей являются укорененными в определенных культурах. А это влияет на то, как родители воспитывают своих детей. К тому же, каждый народ имеет свои традиции, обычаи и даже методы воспитания малышей и эти особенности передаются от поколения к поколению.

Так, к примеру, в Африке матери прикрепляют к себе малышей с помощью ткани, а в западных странах детям часто запрещают спать днем. Поэтому, как воспитывают детей в разных странах мира – читайте в материале.

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Украина

Украинские семьи очень большое значение уделяют воспитанию своих чад. Родители учат детей доброте, справедливости, любви к своему народу, трудолюбию и тому подобное. Интересно, что малышей с детства приучают к прекрасному, начиная с маминой колыбельной песни.

К воспитанию украинцы часто привлекают своих родителей – бабушек и дедушек своих чад – и учат их уважать старших. Также заметим, что в Украине негативно воспринимаются телесные наказания детей, однако "шлепнуть по попе" ребенка многие родители не считают чем-то плохим.

США

В Соединенных штатах Америки вся забота о ребенке и воспитание ложится на матерей, которые идут в декрет. Детей с ранних лет приучают к терпимости и демократичности. Также малышам американцы дают свободу действий и приучают к самостоятельности, даже в детском саду дети понимают, что могут высказать свое мнение.



Детей в США учат демократии

Интересно, что детей в США не "бьют по попе", потому что за такое легко можно попасть в тюрьму, там у ребенка могут забрать игрушку или не дать смотреть телевизор. А вот, чего в Америке точно нет, так это помощи в воспитании детей от бабушек.

Англия

Ни для кого не секрет, что Англия характеризуется строгим воспитанием детей. Маленьких чад родители с детства приучают к традиционным английским привычкам, характеру и поведению. Интересно, что с раннего возраста детей учат сдерживать свои эмоции, не показывать их. К тому же, англичане часто нанимают нянь для своего малыша.

Странно, но английским мамам запрещено делать замечания чужому ребенку. А своих детей родители почти всегда хвалят, чтобы это повышало их самооценку и уверенность в себе.

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Вьетнам

В этой стране родители редко участвуют в воспитании детей, там малышня с детства фактически "сама по себе". Дети много времени проводят на улице и учатся социальным навыкам у своих ровесников или старших.



Вьетнамские дети

Кроме того, родители учат детей различать критерии "добро" и "зло", чтобы дети не делать того, что может огорчить родителей.

Франция

Французы всегда рационально распределяют время для работы и воспитания ребенка, поскольку малыши рано идут в детский сад. То родители быстро возвращаются на работу.

Своих чад мамы и папы воспитывают в центре внимания родных, однако растет ребенок фактически сам из-за занятости родителей, а потому быстро взрослеет. Однако отметим, что дети часто живут вместе с родителями до тридцати лет и это считается нормой.

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Германия

Известно, что немки рожают детей, обычно после тридцати, ведь до этого занимаются карьерой. Также часто нанимают няню до рождения ребенка. Уже с трех лет малышей отправляют в игровую группу, а впоследствии и в детский сад.

Интересно, что в Германии родители очень принципиально относятся к защите и безопасности детей и с детства приучают к тому, что никто не может их обижать, наказывать или повышать голос.

Япония

Интересно, что в Японии в воспитании детей используют градацию по возрасту: до 5 лет малыш может делать все, что хочет, с 5 до 15 лет к ребенку относятся чуть ли не как к рабу, заставляют все делать, а с 15 летк ребенку относятся как к равному и уважают.



Детей в Японии приучают к работе

Японцы никогда не воспитывают детей на людях, поэтому замечания делают только наедине с малышом.

Китай

Всем известно, что у китайцев принято не заводить более одного ребенка, однако воспитывают детей на уровне: у них нет разделения на девочек и мальчиков.

Своих детей в стране учат вежливости и хорошим манерам, а также приучают к покорности и строго следят за ней.