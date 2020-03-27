Как воспитывать подростка: самые важные правила для родителей

За время взросления характер ребенка меняется. Поэтому привычные методы воспитания, которые использовали родители раньше, перестают работать в подростковом периоде. Так, в семье появляется недоразумение и конфликты. Не понимая подростка, взрослые часто пытаются влиять, что еще сильнее отдаляет их от ребенка.

Как воспитывать "тяжелых" подростков? Психологи рекомендуют родителям успокоиться и представить себя на месте их непослушного чада. Это определенный психологический прием, который помогает лучше понять ход мыслей ребенка, настроиться на его планы, пишет издание Econet.

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В пубертатный период организм ребенка испытывает огромные перегрузки из-за гормональных изменений, в частности раздражительность, перепады настроения, излишнюю эмоциональность. У ребенка могут появиться неуверенность в собственной привлекательности, первые любовные переживания и неудачи.

Из-за такой гормональной перестройки подростки становятся невыносимыми и начинают бороться за уважение к себе и место в обществе. А если родители еще и пытаются наказывать и ограничивать, то ситуация часто выходит из-под контроля.

Избежать подобного помогает соблюдение правил поведения, составленных опытными психологами.

Важные правила воспитания подростков

Перестаньте ругать детей

Так, сначала разговор на повышенных тонах может давать определенные результаты: подросток будет убирать в комнате или мыть за собой посуду. Но он быстро привыкнет к такой тактике поведения родителей и перестанет реагировать на крик и предупреждения.



Меньше конфликтуйте с подростками / Фото Psypage

Что делать? Попробуйте поставить себя на место ребенка: поймете, что обида и боль от унижения мешают слышать разумные аргументы. Измените модель общения и проявляйте уважение, а не демонстрируйте власть над ребенком.

Приучите не бояться вашей реакции

Большинство родителей слишком эмоционально реагируют на любую проблему и, не разобравшись в ситуации, критикуют ребенка по любому поводу.Психологи утверждают, что подростки постоянно ищут одобрения взрослых, поэтому воспринимают болезненно даже молчание. Важно давать детям выговориться, озвучивать негативные моменты или эмоции без скучных нравоучений и не осуждать.

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Оценивайте масштаб проблемы

Многие конфликты начинаются из-за неприязни родителей. Помните, что смена имиджа, цвета волос, пирсинг или яркая одежда – это способ самовыражения, поиска собственного "я". Поэтому, не стоит устраивать скандал, если это не угрожает жизни и здоровью сына или дочери.

Ставьте конкретные задачи и цели

Многие родители бессознательно ожидают, что дети воплотят в жизнь их планы и мечты, получат золотую медаль и тому подобное. Но недопустимо ставить перед подростком невыполнимые задачи. Лучше поддерживайте увлечения, поощряйте стремление к обучению (рисование, написание стихов или пошив игрушек). Возможно, он станет известным дизайнером или художником.

Поощряйте его за каждый положительный поступок, чаще хвалите за оценки, сделайте подарок по итогам учебного года. Постепенно подросток повернется в нужную сторону без моралей и скандалов.



Дайте подростку возможность выбрать себе интересное занятие / Фото Pinterest

Не акцентируйте внимание на оценках

У каждого подростка есть скрытые таланты и особенности. Умение писать красивые произведения не означает, что ребенок понимает геометрию или химию. Отличные оценки не делают его счастливым, не гарантируют жизненного успеха или головокружительной карьеры. Поэтому развивайте все возможности, помогайте учиться, и допускайте, что ваш ребенок может отставать и получать средние баллы.

Большие амбиции не делают детей счастливыми

Родители не всегда понимают и осознают, что подросток не стремится получить золотую медаль или поступить в престижный вуз. Скорее, он лишь воплощает в жизнь амбиции взрослых.

Но отметим, что многие люди не были прилежными отличниками, но смогли реализовать себя, стали успешными и счастливыми. Среди знаменитых "двоечников" – Стив Джобс и Билл Гейтс.