Как выяснить, долго ли продлятся отношения с любимым человеком: исследование

Некоторые пары начинают свои отношения стремительно и страстно, но со временем выдыхаются. Другие "запрягают медленно", но в итоге строят долговременные отношения на всю жизнь. Но можно ли спрогнозировать долгосрочность отношений? Ученые утверждают, что да.

Так, в исследовании ученый Кристин Финн проводила регулярные интервью в течение семи лет с около двумя тысячами парами (хотя 16% из них распались за этот период), передает MedicalXpress.

Интересно! Почему не стоит сравнивать своего нынешнего партнера с бывшим: причины

В начале отношений можно заметить типичные черты, с помощью которых можно прогнозировать продолжительность отношений. В частности, те, кто начинают отношения несчастными, станут еще более несчастными.

По словам Финн, в психологии в настоящее время существует две научные модели, которые по-разному описывают ход отношений. Можно сказать, что все пары сначала более или менее радостные, счастливые. Если отношения заканчиваются расставанием, то можно заметить в паре определенные проблемы, которые развивались в течение совместной жизни супругов.

Вторая модель предполагает, что два партнера в паре имеют разные уровни счастья. Они, как правило, поддерживают эти уровни, но более негативные ситуации в начале отношений увеличивают вероятность разрыва.

Поэтому начало отношений может раскрыть информацию о том, как они будут развиваться. Выяснилось, что люди, которые имеют сходные потребности, например, потребность в близости, и они также хотят иметь возможность продолжать следовать собственным интересам, обычно остаются вместе на долгий период времени.

"Но даже если пары распадутся через некоторое время, он все еще может быть ценным и важным этапом в их жизни, оказав положительное влияние на следующие отношения", – добавила Кристин Финн.