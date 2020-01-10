Как воспитать способного и развитого ребенка

В первые десять лет жизни ребенок получает наибольшее количество знаний, поскольку его мозг образует триллионы нейронных связей. К тому же, сами родители могут помочь ребенку полностью раскрыть свой потенциал. Как – читайте в материале.

Несколько советов, которые помогут мамам и папам развить способности у ребенка, опубликовало издание "Освитория".

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Научите детей распознавать свои эмоции

Эмоциональный интеллект позволит ребенку преуспеть в мире будущего. Как его развивать Разговаривайте с детьми о чувствах и эмоциях. Так, когда спрашиваете у ребенка, как дела, можете услышать – плохо или хорошо, за которыми стоит целый спектр эмоций. Поэтому просите ребенка очень точно описать свои чувства и реакции на них.

Также полезным будет навык понимать взгляд. Чтобы это развивать, выберите фото взглядов разных людей и попросите ребенка описать, что он чувствует, когда видит этот взгляд. Зрительный контакт позволяет ввести человека в вашу зону комфорта и общения и помогает создать ситуацию доверия.

"Подсадите" детей на книги

Как увлечь ребенка чтением? Прежде всего, читайте сами. Если ребенок никогда не видел вас с книгой – у вас нет шансов заинтересовать его чтением. Или превратите чтение в ритуал – за вечерним ароматным какао или в постели перед сном.

Также можно обустроить дома уютный уголок для чтения. Это может быть комфортное кресло или диван, журнальный столик с настольной лампой, кресло-мешок и тому подобное. Позвольте ребенку самому обустроить свое такое "место силы", где можно будет зависнуть с книгой.



Развивайте у ребенка любовь к чтению / Фото Unsplash

Или смотрите с ребенком фильмы и сериалы, снятые по книгам. Потом непременно возникает желание перечитать, сравнить, получить продолжение истории.

Улучшайте память ребенка

Для любого другого обучения нужна натренированная память. К примеру, чтобы развить зрительную память, попросите детей рассматривать какой-то предмет в течение нескольких минут, затем закрыть глаза и как можно точнее воссоздать образ со всеми деталями.

Ученые уверяют, что информация усваивается лучше, если в будущем вам придется ею с кем-то поделиться. Поэтому полезным будет ведения блога или дневника, где будет все, о чем узнали дети.

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Развивайте креативность

Сколько родителей ругали детей за то, что они фантазируют, играют, делают невесть что, вместо того, чтобы учить уроки, но креативность – одна из самых ценных в современном мире способностей.

Как развить креативность? Ребенок должен чувствовать себя искателем и открывателем знаний. Эта методика, когда дети имеют несколько идей или вопросов к одной теме, дает малышам увидеть ситуацию с разных углов, стимулирует искать "ассоциации десятого ряда".



Не запрещайте ребенку рисовать / Фото Unsplash

Также прекрасно развивает креативность творческая сфера: музыка, театр, танцы, книги и тому подобное. Поэтому, если ваш ребенок мечтает стать актером – посодействуйте этому и отдайте его в театральный кружок.

Развивайте у ребенка любовь к письму

Стоит забыть на время о клавиатуре и скучной прописи, где ребенок не хочет выводить крючочки. Детей могут увлечь следующие задачи: каллиграфически написать собственное имя, создать поздравительные открытки, овладеть скорописью.

А если ребенку не нравятся упражнения по переписыванию текста, можно дать ему ручку-перо – этот инструмент, вызовет интерес у ребенка и будет формировать более серьезное отношение к письму.