Как выстроить хорошие и крепкие отношения в паре: 5 способов

Все пары сначала думают, что они слишком любят друг друга и никогда не разойдутся. Однако, проходит месяц, год или два, и на смену нежности и страсти приходят ссоры и постоянное раздражение. Можно ли сохранить отношения такими же яркими, как в первые дни знакомства? Мы имеем для вас несколько советов, как выстроить счастливые отношения в паре.

Самая большая ошибка людей – считать, что партнерские отношения заканчиваются, когда уходит любовь. На самом деле мужчины и женщины расстаются потому, что теряют чувство уважения друг к другу, считает психолог Светлана Кривцова, пишет Psychologies.

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Поэтому эксперт по отношениям поделилась несколькими способами, которые помогут преодолеть проблемы в паре и начать новую жизнь с тем же человеком.

Расскажите друг другу, что вам нравится в отношениях

Мужчины относятся к разговорам об отношениях настороженно, зато женщины часто придают им слишком большое значение. Советуем вам начать разговор о лучших и худших вещах в ваших отношениях, пока "мне это не нравится" еще не превратилось в "я ненавижу это". Так разговор получится спокойным и ваши слова услышат.

Иногда о том, что волнует, проще написать. Тогда возьмите лист бумаги и перечислите лучшее и худшее в ваших отношениях, обменяйтесь с партнером листками и обсудите написанное. Такой простой прием позволит лучше познать друг друга и понять, что сделать, чтобы "лучшего" стало больше.



Общение важно в отношениях / Фото Unsplash

Разговаривая друг с другом, партнеры могут узнать много неожиданного. Например, то, что обоим казалось таким замечательным в начале отношений, теперь одного из двух совсем не вдохновляет.

Определите правила, найдите общие цели

Многие пары живут, не задумываясь, зачем они это делают и чего ожидать от совместной жизни. Но отсутствие общих целей способно разрушить отношения быстрее, чем постоянные конфликты.

Впрочем, если чувства действительно сильные, вы сможете договориться и найти золотую середину. Это будет ваше совместное стратегическое планирование, основа которого – уважение друг к другу,

- говорит психолог.

Важную роль в жизни пары играют правила и ритуалы, но их не нужно специально придумывать. Они уже существуют в вашей жизни: кто-то первым занимает ванную, кто-то всегда покупает хлеб или платит за коммунальные и т.д..

Но часто получается так, что одному из партнеров не нравится распределение ролей, а у другого это вызывает раздражение и дискомфорт. Поэтому, о правилах и ритуалах тоже нужно договариваться, чтобы не задеть чувства другого.

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По мнению американских психологов Эллин Бейдер и Питера Пирсона, отношения в любой паре проходят шесть последовательных стадий.

Слияние. Двое чувствуют себя единым целым, не обращая внимания на различия.

Дифференциация. Партнеры подчеркивают свои интересы, словно проверяя отношения на прочность. Именно в этот момент обнаруживается разница убеждений и интересов: "Как тебе может нравиться такая гадость?"

Исследование. Партнеры исследуют свою способность "быть не вместе": порознь проводят свободное время, чаще встречаются со своими друзьями или даже изменяют друг другу.

Сближение. Двое уже знают, почему они вместе, вырабатывают совместный уклад жизни, ставят перед собой определенные цели.

Сотрудничество. Партнеры полностью поглощены устройством семейной жизни, они внимательны к интересам и карьере друг друга.

Синергия. Получается настоящая команда: общее дело, дети, друзья ... Хорошо двоим – хорошо и тем, кто с ними рядом.

Сохраняйте индивидуальность

Какими вы видите ваши отношения сегодня? Прожив некоторое время вместе, влюбленные могут обнаружить, что они настолько "подстраиваются" друг под друга, что их личности сильно изменились. Желание приспособиться к любимому человеку, угодить нередко приводит к потере собственной индивидуальности.

Поэтому часто возникает "кризис третьего года отношений" - попытка вернуться к себе самому, своим привычкам и ценностям. У многих возникает желание поменять работу или начать учиться.



Не теряйте себя в отношениях / Фото Unsplash

Иногда партнер не понимает причин происходящего, и чувства охлаждаются. Это еще один повод для спокойного, обстоятельного разговора: ведь именно своей индивидуальностью вы когда-то привлекли друг друга. Не стоит терять себя, чтобы сохранить отношения.

Не бойтесь гнева любимых

Мы часто сдерживаем гнев, раздражение, ярость, боясь, что это может разрушить отношения. Но лучше устроить несерьезную ссору, чем «растить» в себе злопамятность и чувство вины. Сильные эмоции не означают, что двое больше не любят друг друга.

К тому же, гнев хорош тем, что помогает человеку называть вещи своими именами. Отпуская на волю свой гнев, разберитесь, что именно его вызвало. И попробуйте поговорить об этом, не переходя на личность партнера.

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Учитесь благодарить друг другу

Многие пары живут в ожидании чего-то большего и не ценят то, что происходит каждый день. Казалось бы, чего проще – поблагодарить в ответ на проявленное участие, помощь или полученный подарок. Однако, этот навык, как и сама готовность благодарить, куда-то исчезают, когда пара долго живет вместе.

Благодарите друг друга за конкретные вещи – подарок, прогулку, заботливый жест – и тогда отношения будут крепче. По-настоящему глубокие отношения возникают между людьми, которые друг от друга не зависят ни материально, ни эмоционально.