Как за 5 минут прекратить ссору с любимым человеком: совет психолога

Некоторые пары в период самоизоляции из-за коронавируса могут испортить или даже разрушить свои отношения. Ведь люди, которые оказались под одной крышей, начинают чаще ссориться и находить еще больше проблем в отношениях.

Поэтому психолог Грейс Хейзл дала советы, как правильно общаться и избегать серьезных ссор со второй половинкой, пишет издание Mirror.

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Она подчеркивает, что общение во время конфликта предполагает выражение ваших откровенных мыслей и чувств и делать это нужно с пониманием.

Кроме того, нужно слушать потребности другого человека и быть сострадательными к нему, даже если ваш партнер обращается к вам с обвинением или критикой. Поэтому пары должны попробовать пятиминутные коммуникационные упражнения, когда чувствуют, что ситуация приближается к спору.

Если вы действительно хотите избежать серьезной ссоры, то попробуйте установить таймер, чтобы у вас и вашего партнера было около пяти минут, чтобы сознательно и не грубо выразить то, что происходит на самом деле и что они об этом думают,

– отметила Грейс Хейзл.

Через пять минут, когда таймер выключается, человек, который слушал, должен ответить "тем, что я услышал, ты хочешь сказать, что..." и спросить, правильно ли он понял его/ее мнение.



Пара должна не бояться говорить о проблемах в отношениях / Фото Subscribe

Затем пара меняет роли и другой человек выражает свои мысли в течение 5-ти минут. "Вы можете продолжать делать это, пока оба не почувствуете, что вас услышали и поняли", – добавляет эксперт.

Терапевт по отношениям Шеннон Смит также поделилась некоторыми советами для пар, которые вместе находятся на карантине.

"Когда вы оба проводите целый день в доме, границы между работой и жизнью размываются. Поэтому убедитесь, что у вас обоих есть "время", когда вы выключаете ноутбуки или смартфоны и делаете что-то привычное (просмотр фильма, приготовления ужина или общая ванная и т.д.)", – сказала она. Этот перерыв даст вам возможность не попасть в бесконечный "рабочий чат".

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Также она советует на карантине парам попробовать новые вещи, чтобы узнать больше о своем партнере.

"Наслаждайтесь роскошью того, что вы только вдвоем, а не окружены людьми в шумном ресторане или баре. Воспользуйтесь шансом пообщаться друг с другом о важных вещах. Важно также помнить, что иногда тишина – это нормально, и вы можете наслаждаться компанией друг друга, просто сидя рядом", – подытожила эксперт.