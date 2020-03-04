Как за несколько минут сделать ребенка счастливым: 15 простых трюков для родителей

Видеть сияющее лицо ребенка хочет каждый любящий отец. Однако, чтобы дать ребенку больше радости необязательно дарить ему новую игрушку. Почему? Ведь именно участие родителей в их жизни, а не материальные вещи, и делает детей счастливыми.

На самом деле, сделать это не сложно. Ведь дети гораздо более уязвимы и эмоциональны, чем взрослые. Их можно удивить воздушным змеем или мыльными пузырями, ибо их чувства радости не зависит от материальных благ.

Интересно! 8 жизненных навыков, которым нужно научить ребенка до 10 лет

Издание Сегодня. LifeStyle опубликовало 15 простых советов, как бесплатно сделать своего ребенка счастливым.

Чаще говорите своему ребенку, что любите его и скучаете, когда его нет рядом.



и скучаете, когда его нет рядом. Прогуляйтесь с ребенком. Не так, как обычно, когда вы идете по делам или бежите куда-то, а сходите именно на полноценную прогулку с малышом.



Тайно покладите милую записку в школьный рюкзак ребенка или ящик стола в его комнате.



ребенка или ящик стола в его комнате. Поиграйте вместе с ребенком в компьютерные или видеоигры.



Дайте ребенку самостоятельно решить свою проблему. Пусть он сам "разберется" с другим ребенком и отстоит свои права. А вы похвалите своего ребенка за это.



Не расспрашивайте ребенка о том, как прошел его день, если он не в духе. Лучше отвлеките свое чадо рассказами о планах на выходных или расскажите какую-нибудь историю из жизни.



Придумайте собственную традицию : к примеру, пеките печенье по средам, делайте молочные коктейли каждую субботу или танцуйте после ужина и тому подобное.



: к примеру, пеките печенье по средам, делайте молочные коктейли каждую субботу или танцуйте после ужина и тому подобное. Спросите своего ребенка, чему бы он хотел вас научить и позвольте ему это сделать.



Позвольте ходить ребенку в чем она хочет . Позвольте одеваться дочери или сыну для похода по магазинам или на прогулку с друзьями.



. Позвольте одеваться дочери или сыну для похода по магазинам или на прогулку с друзьями. Распечатайте фотографии, чтобы ребенок мог в любой момент взять альбом и полистать его. Рассматривать его вместе, обсуждая каждую фотографию.

Ребенку понравится просматривать фотоальбомы / Фото Freepik