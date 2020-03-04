Как за несколько минут сделать ребенка счастливым: 15 простых трюков для родителей
Видеть сияющее лицо ребенка хочет каждый любящий отец. Однако, чтобы дать ребенку больше радости необязательно дарить ему новую игрушку. Почему? Ведь именно участие родителей в их жизни, а не материальные вещи, и делает детей счастливыми.
На самом деле, сделать это не сложно. Ведь дети гораздо более уязвимы и эмоциональны, чем взрослые. Их можно удивить воздушным змеем или мыльными пузырями, ибо их чувства радости не зависит от материальных благ.
Интересно! 8 жизненных навыков, которым нужно научить ребенка до 10 лет
Издание Сегодня. LifeStyle опубликовало 15 простых советов, как бесплатно сделать своего ребенка счастливым.
- Чаще говорите своему ребенку, что любите его и скучаете, когда его нет рядом.
- Прогуляйтесь с ребенком. Не так, как обычно, когда вы идете по делам или бежите куда-то, а сходите именно на полноценную прогулку с малышом.
- Тайно покладите милую записку в школьный рюкзак ребенка или ящик стола в его комнате.
- Поиграйте вместе с ребенком в компьютерные или видеоигры.
- Дайте ребенку самостоятельно решить свою проблему. Пусть он сам "разберется" с другим ребенком и отстоит свои права. А вы похвалите своего ребенка за это.
- Не расспрашивайте ребенка о том, как прошел его день, если он не в духе. Лучше отвлеките свое чадо рассказами о планах на выходных или расскажите какую-нибудь историю из жизни.
- Придумайте собственную традицию: к примеру, пеките печенье по средам, делайте молочные коктейли каждую субботу или танцуйте после ужина и тому подобное.
- Спросите своего ребенка, чему бы он хотел вас научить и позвольте ему это сделать.
- Позвольте ходить ребенку в чем она хочет. Позвольте одеваться дочери или сыну для похода по магазинам или на прогулку с друзьями.
- Распечатайте фотографии, чтобы ребенок мог в любой момент взять альбом и полистать его. Рассматривать его вместе, обсуждая каждую фотографию.
Ребенку понравится просматривать фотоальбомы / Фото Freepik
- Не стоит торопить ребенка, когда куда-то идете. Если вы знаете, что вам нужно быть там в определенное время, то постарайтесь собираться заранее. Ведь ребенок может не успевать только потому, что начнет нервничать.
- Устройте дискотеку в перерыве между выполнением домашнего задания. Если ребенок устал и долго засиделся за уроками, предложите ему отвлечься немного и размяться, устроив дискотеку и потанцуйте вместе с ним.
- Придумайте тайное семейное рукопожатие или приветствие.
- Покажите ребенку свои старые письма, фотографии или тетради, когда вы были в его возрасте и расскажите, чем вы тогда занимались.
- Чаще говорите ребенку "спасибо" за обычные, но важные вещи – выполненное домашнее задание, помощь по дому или уборку в комнате.