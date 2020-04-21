Как заботиться о психическом здоровье своих детей во время пандемии COVID-19

В разгар пандемии COVID-19 родители часто задают вопрос, как период изоляции и неопределенности повлияет на их детей. К счастью, существует много способов, как взрослые могут облегчить эмоциональный удар такого непростого опыта для детей.

"В периоды неопределенности и перемен наши дети больше всего требуют от родителей чувствовать себя в безопасности, любви и защищенности", – говорит психолог Женевьева фон Лоб изданию HuffPost.

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Поэтому эксперты поделились способами, как родители могут помочь детям справиться с самоизоляцией. В частности, эти несколько способов обеспечат малышу ощущение комфорта, безопасности, защиты и поддержки.

Как заботиться о психическом здоровье детей во время карантина

Установите график

Психологи уверяют, что последовательность и режим дня является очень успокаивающим средством во времена неопределенности и стресса. Поэтому установите график, который работает для вас и вашей семьи, обеспечивая регулярное питание и режим сна.

Разделите дела и мероприятия на 60 - или 90-минутные куски для детей. Можете даже установить таймер, чтобы они могли точно знать, когда все начнется и закончится. Во время перерыва постарайтесь устроить занятия, которые им нравятся.



Поддерживайте друг друга и помогайте / Фото Unsplash

И вовлекайте детей в процесс планирования, это может помочь уменьшить шок и дать им чувство контроля. "А обучение жизненным навыкам, прогулки в саду или выпекания любимых лакомств могут создать хорошие воспоминания в это время", – добавляет Женевьева фон Лоб.

Поощряйте виртуальное общение

"Люди чувствуют себя лучше, когда они связаны с другими. Важным является продолжение общения детей с друзьями через Skype, FaceTime и т. п. во время карантина. Даже текстовые сообщения, разговоры по телефону или даже старомодные письма будут поддерживать связь – ответила психолог Робин Гурвич.

Поэтому родители могут запланировать виртуальные сеансы общения для своих детей и их друзей или родственников и сделать эти социальные связи частью их ежедневной процедуры. Такой контакт с близкими людьми может стать позитивным результатом во время изоляции.

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Подтвердите свои чувства

Родители должны найти время для своих детей, чтобы спросить, как они чувствуют себя в это неопределенное время. “Планируйте каждый день, когда все члены семьи могут поговорить о своих чувствах. Создайте непринужденную атмосферу и отвечайте на их вопросы, - сказал эксперт Крейг Книппенберг.

Так, семьи могут выразить чувства и побуждать друг друга раскрыться, потому что сокрытие эмоций часто все ухудшает. Будьте осторожны, чтобы не игнорировать любые чувства или проблемы, даже если это требует больше терпения и внимания. Детям нужно давать информацию.

Выделите время для физических нагрузок

Родители также должны сделать физические нагрузки частью дня своих детей. Спорт прекрасно подходит для психического здоровья и позволяет качественно провести время в семье.



Мотивируйте детей заниматься спортом / Фото bgtrk

"Используйте любое время, которое у вас есть для большой активности. С помощью упражнений и игр дети смогут выпустить пар. Детям, особенно подросткам, также важно регулярно делать перерывы, выходить на свежий воздух и заниматься там физическими упражнениями", – считает психотерапевт Ноэль Макдермотт .

Позаботьтесь о собственном психическом здоровье

"Дети – это губки, и они могут почувствовать ваше настроение и переносить его на себя. Поэтому, если с вами все не в порядке, у ваших детей меньше шансов тоже оставаться в порядке. Один из лучших способов, как можно помочь детям – это помочь себе. Найдите время, чтобы обдумать свои чувства, поговорите с другими и получите поддержку", – сказала эксперт Наташа Даниэлс.

Ведь эмоции заразны, и детям не нужно бояться родителей. Взрослые должны делать все, что подходит для их психического здоровья. Удовлетворения собственных потребностей позволяет поддерживать детей.

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Будьте рядом

"Присутствовать и доступным для своих детей в любое время, когда им это нужно - это лучший способ поддержать и помочь им в этот стрессовый период", – сказал психолог.

Даже если вы заняты работой или другими задачами в течение большей части дня, вы можете найти время, чтобы дать детям внимание. Дети должны знать, что вы рядом и любите их, и что они с вами в безопасности.

Поделиться механизмами преодоления тревоги

Родители могут поощрять своих детей обращаться к излюбленному способу преодоления тревоги и обмениваться собственными идеями. К примеру, прочитайте их любимую книгу, послушайте успокаивающую музыку, нарисуйте рисунки и тому подобное.

Психологи рекомендуют сделать успокаивающий уголок – успокоительное место в вашем доме или квартире, куда дети могут ходить, когда чувствуют себя в тревоге или напряженными.



Заинтересуйте малыша творчеством на время карантина / Фото Pinterest

"Когда ребенок расстроен, вместо того, чтобы отправиться в свою комнату, она может воспользоваться таким уголком, чтобы отдохнуть и обрести покой", – сказал Даніельс.

Сделайте перерыв

"Не подвергайте себя сильному стрессу, пытаясь быть идеальным отцом на это время. Вам просто нужно оставаться добрым, – кажеть эксперты.

Благодаря социальным сетям многие родители испытывают тыс, что должны создать идеальный график обучения дома, развлекать своих детей в любое время, готовить еду, планировать проекты и тому подобное. Но нормально признать, что вы не учитель и не шеф-повар, и дела и имеете право на отдых.

Психолог Макдермотт рекомендует принимать время семьей, чтобы просто сидеть рядом и проводить время вместе, без установленного плана или деятельности. "Попробуйте замедлить темп, взять паузу. Не перегревайте ситуацию, в которой вы находитесь, и отпустите все, что вы не можете контролировать", – добавил он.