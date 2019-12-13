Как выявить, что у ребенка психическое расстройство: признаки и причины

Подростковый возраст – это время перемен. Дети именно в этот период очень уязвимы и нередко попадают в плен вредных привычек, а это – шаг к серьезным проблемам во взрослом возрасте. К сожалению, часто родители не в состоянии справиться с проблемным поведением своего ребенка.

На фоне выхода украинского сериала "Первые ласточки", который рассказывает о проблемах подростков – буллинге, одиночестве, агрессии, опасных онлайн-играх, издание ВВС. Украина решило рассказать, как заметить признаки того, что у ребенка психологические проблемы.

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Психологи отмечают, что дети всегда просят о помощи, просто они часто неумело подают "сигналы бедствия".

Какие проблемы могут возникнуть у подростков

Подростковые проблемы – это буллинг, баффинг и различные формы зависимости – от интернета до алкоголя и наркотиков. Такие проблемы часто начинаются раньше, чем могут предположить родители. Задолго до того, как психические проблемы получают физические проявления в виде жестокости, алкоголизма, опасных игр с собой и окружающими.

Так, с 11-12 лет у детей меняются желания, интересы, поведение, трансформируется их внутренний мир. А разнообразные физические, эмоциональные и социальные изменения – жестокое обращение, жизнь в бедности, плохое воспитание и плохое образование – делают их уязвимыми перед психическими проблемами.



Дети очень эмоциональны в период с 11 до 19 лет / Фото mif-ua

Признаки психологического расстройства у детей

Иногда первые симптомы психологических проблем могут напоминать осложненный кризис переходного возраста, но выраженность поведенческих нарушений у подростков гораздо больше, чем у взрослых.

Эти признаки свидетельствуют о том, что у ребенка психологические проблемы:

враждебность, стремление отмежеваться от родителей;

отдаление;

раздражительность, агрессия;

изменения пищевого поведения;

драматические изменения внешнего вида;

странные встречи и "дела", подозрительные новые знакомые;

исчезновение из дома денег и вещей;

бессонница, сонливость днем;

резкое снижение успеваемости;

падение физической активности;

потеря интереса к обычным или новым занятиям.

Чего не стоит делать родителям

В этот период родители часто делают главную ошибку. Они видят перед собой сформированного в физическом плане человека, но не осознают, что этот человек еще не стал личностью. Очень заметно сказывается на детях жестокое отношение. Такие дети склонны к агрессии, низкой самооценке, употреблению наркотиков в подростковом возрасте.

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Поэтому подростка нужно поддерживать, а не прибегать к историческим экскурсам на тему "я в твои годы". "Меня тоже били, и это воспитало во мне характер" – такая фраза тоже неуместна. Такой метод воспитал эмоционально закрытых родителей.

Почему дети могут решить покончить с собой

Ребенок не просыпается однажды утром и не решает совершить самоубийство. Чаще всего это накопленный стресс и биохимические нарушения организма, о которых не подозревает ни ребенок, ни его родители.

Так, игнорирование вышеупомянутых симптомов может привести к суициду. Самоубийства являются третьей причиной смертности в возрастной группе 15-19 лет. Попытка суицида – это не симптом расстройства психики и не заболевание, это результат заболеваний, которые были проигнорированы.

Горячие линии и службы поддержки полезны и необходимы. Выговорится и найти поддержку – уже огромный шаг вперед. Горячая линия может снять остроту в кризисной ситуации. Ведь если у ребенка уже есть признаки психических нарушений, то нужна профессиональная, а и иногда врачебная помощь.