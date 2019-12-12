Как занятия музыкой влияет на развитие и взаимоотношения ребенка

Психологи выяснили, что занятия детей музыкой способствуют развитию детского мозга. А пение, танцы и даже прослушивание музыки родителями вместе с детьми положительно сказывается на взаимоотношениях между ними.

Исследования показали, что обучение детей музыке в раннем возрасте (до 7 лет) вызывает физические изменения в структуре и функциях мозга, передает издание Childdevelop.

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Ученые установили, что при занятиях музыкой в ​​центральной части мозга увеличивается количество нейронных связей между полушариями, что развивает когнитивные способности ребенка.

Еще одно исследование показало, что раннее обучение музыке увеличивает количество серого вещества в коре головного мозга, развивает у детей координацию. А это в свою очередь улучшает эмоциональную регуляцию и способность подавлять негативные эмоциональные реакции на происходящее. То есть занятия музыкой с раннего возраста повышают способность ребенка справляться с разочарованиями и избегать чрезмерно эмоциональных реакций на сложные ситуации.



Занятия музыкой развивают социальные навыки ребенка / Фото razom.media

А для музыкантов игра на инструментах не только активизирует мозг, но и развивает его. Поэтому они имеют хорошую долговременную память, слух и гибкие когнитивные функции.

Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что прослушивание музыки помогает детям преодолевать трудности в обучении. Результаты последних исследований показывают, что активные занятия музыкой могут иметь для ребенка множество дополнительных положительных эффектов.

В частности, занятия музыкой развивают:

восприятия речи, языковые навыки и грамотность;

навыки устного счета;

интеллект;

внимание и концентрацию;

физическое здоровье.

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Также известно, что игра на музыкальных инструментах может повысить самооценку ребенка, развить его уверенность в себе, настойчивость в преодолении трудностей с обучением, самодисциплину и тому подобное.

Ученые утверждают, что прослушивание музыки или пение укрепляет отношения между родителями и детьми, а также развивает эмпатию. Ведь совместные занятия музыкой позволяют участникам более гармонично взаимодействовать друг с другом.