Как занятия музыкой влияет на развитие и взаимоотношения ребенка
Психологи выяснили, что занятия детей музыкой способствуют развитию детского мозга. А пение, танцы и даже прослушивание музыки родителями вместе с детьми положительно сказывается на взаимоотношениях между ними.
Исследования показали, что обучение детей музыке в раннем возрасте (до 7 лет) вызывает физические изменения в структуре и функциях мозга, передает издание Childdevelop.
Интересно! 6 фраз, которыми родители могут показать свою привязанность и любовь к ребенку
Ученые установили, что при занятиях музыкой в центральной части мозга увеличивается количество нейронных связей между полушариями, что развивает когнитивные способности ребенка.
Еще одно исследование показало, что раннее обучение музыке увеличивает количество серого вещества в коре головного мозга, развивает у детей координацию. А это в свою очередь улучшает эмоциональную регуляцию и способность подавлять негативные эмоциональные реакции на происходящее. То есть занятия музыкой с раннего возраста повышают способность ребенка справляться с разочарованиями и избегать чрезмерно эмоциональных реакций на сложные ситуации.
Занятия музыкой развивают социальные навыки ребенка / Фото razom.media
А для музыкантов игра на инструментах не только активизирует мозг, но и развивает его. Поэтому они имеют хорошую долговременную память, слух и гибкие когнитивные функции.
Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что прослушивание музыки помогает детям преодолевать трудности в обучении. Результаты последних исследований показывают, что активные занятия музыкой могут иметь для ребенка множество дополнительных положительных эффектов.
В частности, занятия музыкой развивают:
- восприятия речи, языковые навыки и грамотность;
- навыки устного счета;
- интеллект;
- внимание и концентрацию;
- физическое здоровье.
К теме! Как родителям сблизиться со своим ребенком: советы
Также известно, что игра на музыкальных инструментах может повысить самооценку ребенка, развить его уверенность в себе, настойчивость в преодолении трудностей с обучением, самодисциплину и тому подобное.
Ученые утверждают, что прослушивание музыки или пение укрепляет отношения между родителями и детьми, а также развивает эмпатию. Ведь совместные занятия музыкой позволяют участникам более гармонично взаимодействовать друг с другом.