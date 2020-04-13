Как заработать деньги на карантине: 10 идей и способов заработка в Украине

В связи с карантином многие украинцы потеряли работу и, как следствие, средства к существованию. Но имея определенные знания и навыки, люди могут найти неплохие способы заработка и даже впоследствии сделать это делом своей жизни. Поэтому мы подготовили для вас несколько идей, как можно заработать деньги, не выходя из дома.

Как заработать деньги на карантине

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Ведите блог

Блогерство – это отличный способ реально легко подзаработать, сидя за компьютером или смартфоном.

Существует множество хороших и бесплатных платформ, с помощью которых можно легко создать свой блог. После этого можете начать писать о том, что действительно вас интересует. Когда он немного раскрутится, разместить онлайн объявление.



В инстаграме можно зарабатывать больше всего на рекламе/ Фото Unsplash

Что нужно для профессионального блогерства: хорошее владение языком, способность излагать свои мысли интересно, базовое умение “кодить” и знания таких технических нюансов, как SEO, и действительно хорошо разбираться в теме, о которой собираетесь писать.

Сколько можно на этом заработать? Если блог ежедневно посещает примерно одна тысяча пользователей, его владелец может реально зарабатывать от 50 центов до 30 долларов в день, если писать в конкурентной тематике на английском языке. Цена клика будет расти, когда на вашем сайте будут появляться люди, за которыми бегает дорогая реклама.

Больше о том, как зарабатывать в инстаграме – читайте в нашем материале.

Онлайн-уроки

Если вы учитель или прекрасно разбираетесь в какой-то теме, то можете делиться своими знаниями и давать уроки онлайн. И хорошая новость в том, что обучать можно практически всему. Поэтому, независимо от ваших навыков и опыта, вы сможете предлагать свои уроки заинтересованным студентам.

Какие сервисы могут в этом помочь?

SkillsShare (после регистрации вы сможете создавать курсы (занятия) на любую тему: кулинария, математика, инженерное дело, дизайн, языки и тому подобное).

Udemy ( на этом сайте вы, по сути, продаете ваши курсы и зарабатываете на онлайн-уроках. Вам платят тогда, когда студент подписывается на созданный вами онлайн-курс).

Какие навыки для этого необходимы? Знание предмета, по которому вы преподаете курс. Также пригодится умение работать в Photoshop и создавать видео, ведь они помогут сделать ваш курс более интересным и понятным.

Находите различные онлайн-работы

Если вы хотите предоставлять административную или техническую поддержку, существует несколько мест для поиска работы. Просто просмотрите их и выберите то, которое вам больше всего подходит для заработка денег.



Ищите различные способы заработка в интернете/ Фото Unsplash

Например, на Upwork клиенты публикуют информацию о работе, а те, кто ее ищут, эту работу выполняют. Чаще всего работать приходится за компьютером и по интернету.

Хотя все целиком зависит от конкретной работы. Вы можете заниматься веб-разработкой или программным обеспечением без вложений, писать что-то, изменять, развивать бизнес и прочее. Выбор чрезвычайно велик.

Станьте переводчиком

Для знатоков различных языков в Интернете можно найти очень много работы. Поэтому если вы хорошо знаете два любых языка, то сможете найти достаточно заказов для перевода онлайн и неплохо на этом заработать.

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Для этого можно воспользоваться сайтом Translatorsbase.com , на котором вы постоянно сможете найти работу. Вам придется предлагать свою ставку на каждый заказ, и если вас выберут – она ваша. Клиент оплачивает ваши услуги через сайт. Перевод можно делать на своем компьютере и отправлять готовый текст через Translatorsbase и на других сервисах.

Продавайте ваши старые (и новые) вещи

Существуют сотни онлайн-сервисов, с помощью которых можно легко продавать свои ненужные вещи. Например, если у вас в ящике завалялся старый огромный телефон, его можно продать на OLX или Cragilist. Это сайты с бесплатными объявлениями.

Поэтому старые и ненужные вещи, такие как диски, книги, одежду, канцелярские товары, игрушки, можно очень легко превратить в деньги. Или, возможно, вы покупали или вам дарили тонны новой детской одежды, но дети носили его максимум неделю. То почему бы не продать их?

Записывайте видео-тренировки

На карантине можно записывать тренировки на видео и прекрасно на этом заработать. Поэтому, если вы знаток йоги, пилатеса, или, например, знаете множество упражнений для похудения, то с легкостью можете стать инструктором в своем деле. Снимайте на видео и зарабатывайте на этом. Ролики можно публиковать на ютуб-канале.



На карантине можно записывать тренировки на видео / Фото Unsplash

Продавайте фото в интернете

Любите фотографировать? Вам удается делать довольно удачные кадры? Что ж, если так, покупатель может ждать вас на таких сайтах, как iStockPhoto, CreativeMarket и depositphotos. И не смейте думать, что ваши фото недостаточно хороши. К тому же, это может принести неплохие деньги, если это регулярно делать.

Людям нужны разные фотографии для онлайн- и печатных публикаций. Поэтому количества и разнообразия нужных фото всегда будет не хватать. Практикуйтесь и станете профессиональным фотографом.

SMM-менеджер или копирайтер

SMM-менеджер – это перспективная работа в интернете, которая может принести заработок в размере 10-30 тысяч гривен в зависимости от выполняемой работы. Хорошие плоды будут в том случае, если вы действительно компетентный специалист в этой области. В задачи SMM-менеджера могут входить: подготовка медиа- и контент-планов, создание и размещение контента, разработка стратегии по продвижению компании и т. д.

Работая копирайтером, вы сможете зарабатывать удаленно. Заработок зависит от того, какое количество слов или знаков вы готовы писать в день. Копирайтер должен быть человеком грамотным, уметь правильно и лаконично составлять тексты. Месячный заработок копирайтера может составить от 5 до 15 тысяч гривен в месяц в среднем. Заказ на работу вы можете получать на ресурсах Advego, Текст.ру, ТEtxt или сотрудничать с организацией, изданием, которые готовы платить за ваши тексты реальные деньги.

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Заполняйте онлайн-опросы

Различные агентства и компании, занимающиеся социальными исследованиями, хотят знать, что думают люди. А проведение опросов общественного мнения – это индустрия стоимостью в 40 миллионов долларов. Но на такие опросы нужно отвечать честно. Не относитесь к ним просто, как к способу заработать.

Вот список одних из лучших сайтов с онлайн-опросами: The Opinion Panel, OnePoll, Toluna, MySurvey, Vivatic, YouGov и SurveyBods. Вы легко можете на них зарегистрироваться. После этого такие сайты будут постоянно присылать вам опросы. Нужно просто заполнить их и получить свои деньги.



Зарабатывайте деньги, не выходя из дома / Фото Unsplash

Как получить деньги за онлайн-опросы? Большинство этих сайтов предложит вам воспользоваться ваучерами известных интернет-магазинов. Вы сможете использовать их и покупать то, что пришлось вам по душе. А некоторые сайты также осуществляют оплату наличными через PayPal. Сколько можно на этом заработать? Чаще всего за один опрос платят до 2 долларов.

Заработок офлайн

Что касается работы офлайн во время карантина, то здесь заработать можно, работая в супермаркетах, на АЗС, ну и, конечно же, не стоит забывать про работу курьерами. По оценкам экспертов, например, вакансий на позицию кассира в супермаркете с начала карантина стало больше почти на 60%, мерчандайзера – почти на 50%, операторов на АЗС – на 200%, кассиров на заправке – на 160%, курьеров – на 100%.

Сколько можно заработать? На позиции кассира в супермаркете – от 9 до 11 тысяч гривен (в зависимости от сети). Оператор АЗС может рассчитывать на 12-13 тысяч гривен, а курьером можно зарабатывать от 8 до 13 тысяч, в зависимости от того, как доставлять заказ.