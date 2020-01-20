Как заработать миллиарды долларов на шоколаде: история успеха владельца Nutella Джованни Ферреро

Бесспорно бренд Nutella имеет много поклонников, но вряд ли кто-то любит эту шоколадную пасту больше, чем Джованни Ферреро – итальянский миллиардер, который и заработал на ней миллиарды долларов.

Интересно, что у Nutella есть свои фирменные кафе и даже специализированный отель в долине Напа, передает издание BusinessInsider.

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От маленького магазинчика до международной компании

Первый магазин шоколада Пьетро Ферреро (дед Джованни) открыл в 1946 году в Альби в Италии. Тогда его главным продуктом была ореховая паста Supercrema, которую придумали в военное время, когда шоколад был редкостью.

Именно эта паста стала предшественником Nutella. А уже ту оригинальную пасту, которую сейчас обожают миллионы, придумал отец Джованни, Микеле Ферреро, в 1964 году. Она была настолько популярна в Италии, что маленькая семейная мастерская превратилась в многомиллиардный бизнес.



Знаменитая паста Nutella / Фото BusinessInsider

Кроме того, почти через 70 лет Ferrero стала второй крупнейшей кондитерской компанией в мире. По данным Bloomberg, в 2018 году продажи составила 11,9 миллиарда долларов.

Кроме Nutella компания сейчас производит конфеты Ferrero Rocher, мятные драже Tic Tac, шоколад Kinder, батончики Baby Ruth, Butterfinger и Crunch, а также печенье Keebler, Famous Amos и Little Brownie Bakers.

Симейный бизнес Ферреро

Джованни Ферреро – младший сын Микеле Ферреро, создателя пасты Nutella. После выпуска из колледжа он присоединился к отцу и брату в семейном бизнесе. Сначала он работал в бельгийском филиале бренда Tic Tac, а уже в 1997 году вместе с братом Пьетро они возглавили компанию.



Микеле Ферреро празднует день рождения / Фото liberation

Пьетро занимался логистикой и продуктом, а Джованни взял на себя творческий аспект. Однако, партнерство быстро закончилось – в 2011 году Пьетро умер, вероятно, от сердечного приступа. После этого Джованни единолично возглавил Ferrero Group. Его отец Микеле остался на посту председателя совета директоров. В 2015 году он умер и компания полностью перешла к Джованни.

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В 2015 году группа Ferrero купила британский шоколадный бренд Thorntons за 170 миллионов долларов, в 2018 года – компанию Nestlе за 2,8 миллиарда долларов, а в 2019 году – бренд печенья Kellogg's. Это сильно отличалось от бизнес-плана отца Ферреро, который развивал только внутрикорпоративные бренды.

Однако инновации Ферреро, похоже, окупились. В 2019 году миллиардер увеличил свое состояние на 9,63 миллиарда. По оценкам Bloomberg, его состояние достигает 32 миллиардов долларов. Он занял 27 место в списке самых богатых людей планеты и обошел Илона Маска и Майкла Делла, создателя компании Dell.

Личная жизнь Джованни Ферреро

Интересно, что Джованни также пишет романы, их уже восемь. Последний роман "Il cacciatore di luce" ("Охотник за светом") рассказывает об африканском художнике, который заболел лейкемией. Его выдали в 2016 году.

Ферреро женат на Паоло Росси. Издание Forbes утверждает, что у них двое детей, а вот по версии Bloomberg, пара бездетная.



Джованни Ферреро с женой Паоло (около него) / Фото Getty Images

Семья живет в Брюсселе, Бельгия, впрочем Forbes пишет, что Ферреро управляет компанией из Люксембурга.