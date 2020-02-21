Как заработать миллион: 28-летний фитнес-предприниматель рассказал о своем успехе в бизнесе

Миллионер из США Таннер Чидестер в 28 лет с нуля построил два крупных предприятия – Fit Warrior и Elite – и стал одним из самых успешных фитнес-предпринимателей. Мужчина рассказал, как достиг успеха и дал советы начинающим, которые мечтают заработать свой первый миллион.

Таннер руководит предприятиями, которые оценивают в миллион долларов, и помогает другим идти его путем, делясь советами, передает издание CNBC.

Читайте также! Как стать миллионером за 5 лет: действенные шаги

"Если ваша цель – стать миллионером за десять лет, то подумайте, сколько именно денег вы должны заработать за год, месяц или неделю, чтобы достичь этого. Затем вы должны сразу приступить к работе и начать зарабатывать. Лучший способ – это начать со своего лучшего умения, которое вы уже имеете и на котором можно заработать", – отметил Таннер.

После того, как предприниматель открыл свою компанию Fit Warrior, он решил расширить свой бизнес и обучать других предпринимателей, как развивать свои начинания. Так и появилась еще одна компанию Elite CEO.

Советы, как заработать свой первый миллион

Никогда не сдавайтесь

В 2010 году парень начал карьеру футболиста и параллельно изучал нефтяную инженерию в университете Бригэм Янг. И хоть из-за множества полученных травм ему пришлось закончили его карьеру, Таннер отказался прекращать свою деятельность и после полугодовой интенсивной реабилитации вернулся к работе. Вскоре парень открыл собственное дело.



Таннер Чидестер поделился секретами успеха / фото CBNC

Превратите издевательства в мотивацию

В детстве Таннер сталкивался с большим количеством издевательств со стороны соседних детей за свою застенчивую и робкую личность. Однако, в 12 лет он начал заниматься физкультурой, что повысило его уверенность. Эта мотивация изменила его жизнь навсегда.

Пробы и ошибки – лучший учитель

"Когда я начал свой бизнес, за первые два года я заработал только 2 тысячи долларов. Я начал узнавать об интернет-маркетинге, но просто не понимал этого. Я потратил много более 50 тысяч на тренеров и консультации", – рассказал Таннер Чидестер.

Молодой предприниматель добавил, что его метод проб и ошибок, работал лучше для него, поскольку он быстро помог ему заработать 10 тысяч в неделю.

Важно! Как зарабатывать деньги на хобби: полезные советы

Работайте и выделяйтесь

Таннер считает, что надо придумывать уникальные идеи, чтобы выделиться как предпринимателю. Его компания Fit Warrior "не следит за толпой". Единственная цель фитнес-инициативы Таннера – показать своим клиентам, что устойчивый образ жизни можно достичь, не сдерживая себя в том, что ты любишь.

Фирма создает индивидуальные проекты для каждого клиента, работая над их здоровьем, физической активностью и общим развитием.



Таннер Чидестер – один из самых успешных предпринимателей / Фото Ibtimes

Мужество является ключевым

Таннеру нужно было много смелости, чтобы оставить школу и покинуть работу с гарантированной высокой зарплатой. "Порой я почти сдался, но что-то внутри меня продолжало толкать меня вперед. Фитнес всегда был моей страстью. Окончания школы просто казалось наиболее логичным выбором для начала бизнеса", – сказал предприниматель