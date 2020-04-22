Как заработать в Украине во время карантина: актуальные бизнес-идеи

Во время карантина вследствие коронавируса и финансового кризиса в Украине и мире многие предприниматели столкнулись со сложностями и были вынуждены закрыть свой бизнес. Но это касается, конечно, не всех. Есть области, которые сегодня, наоборот, начали активно развиваться.

Издание РБК опубликовало несколько актуальных бизнес-идей, которые помогут вам заработать денег, не выходя из дома.

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Производство масок и антисептиков

С началом эпидемии коронавируса по всему миру резко увеличился спрос на продукты первой необходимости и средства личной защиты. В частности, стерильные маски, антисептики, перчатки и т. Д. К тому же, спрос на эту продукцию будет расти в зависимости от того, насколько продолжат карантинный период. К тому же, ее легко сделать своими руками.

Интересно, что, например, в Китае, где карантин уже потихоньку заканчивается, тренд на ношение масок для лица в общественных местах будет сохраняться еще длительное время, так как этот вопрос контролируется государством, и люди обязаны их носить в общественных местах.

Как сделать антисептик в домашних условиях? Это довольно легко, нужны только необходимые ингредиенты: 833 мл этилового спирта, 41 мл перекиси водорода 15 мл глицерина. Составляющие растворяют с добавлением 100 мл кипяченой или дистиллированной воды.



Рецепт приготовления антисептику / Картинка 24 канала

Проводите онлайн-консультации

Сегодня особенно актуальным становится бизнес онлайн-консультаций. При этом, как отмечают эксперты, этот рынок будет расти, причем с разными специалистами: техниками СТО, психологами, коучами, дизайнерами интерьера, декораторами и т. Д. Расскажите о том, в чем вы прекрасно разбираетесь.

К тому же, это дело предполагает отсутствие начального капитала. А как на этом заработать? Можно разделить советы на платные и бесплатные, а также использовать распространенные способы монетизации сайта.

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Изучите интернет-маркетинг

На данный момент есть огромный спрос на СЕО-оптимизаторов и других специалистов по продвижению в интернете, включая SMM и дизайн. Поэтому, даже после карантина эти направления будут развиваться.

"Могу точно сказать, что очень вырос спрос на интернет-маркетинг. Как на отдельных квалифицированных кадров, так и на сервис маркетинговых агентств. Я 10 лет в этой сфере, еще никогда не видел такого шквала вакансий и запросов сотрудничества. Что и не удивительно. Вести бизнес онлайн в условиях карантина стало не прихотью для молодежи, а часто жизненной необходимостью любой компании", – считает маркетолог Артем Бебик.

Актуальные бизнес-идеи в условиях карантина: