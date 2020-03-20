Как защитить старших членов семьи от коронавируса и заставить оставаться дома

Заметно, что пожилые люди более чувствительны к коронавирусу Covid-2019. И хотя родители бросились скупать антибактериальные средства и учить детей мыть руки, они не должны забывать и про старших членов семьи и подумать, как уберечь своих бабушек и дедушек.

Если оценить заболеваемость и смертность от нового заболевания, то можно заверить, что коронавирус особенно опасен для взрослых людей, пишет Father.ly.

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По статистике, самый большой процент смертности в группе пожилых людей. Из-за коронавируса умирает каждый десятый зараженный, если ему более 70 лет. В этой группе смертность составляет 11%. Причем 60% умерших – мужчины, 40% – женщины.

Поэтому Центр контроля и профилактики заболеваний в США рекомендует всем людям старше 60 лет заполнить свои кладовые продуктами и вещами первой необходимости и быть готовыми к длительному пребыванию дома.



Коронавирус опасен для пожилых людей / Фото ВВС

Однако пожилые люди, которые регулярно видятся со своими внуками, скорее всего, захотят провести с ними карантин. Поэтому родители должны поговорить с бабушками и дедушками и начать составлять план на случай того, если коронавирус попадет в ваш район или область.

Как заставить пожилых людей пойти на карантин

Вот четыре советов по разговора, чтобы бабушки и дедушки не чувствовать себя изолированными и отчужденными.

Будьте взрослыми

Это может быть трудно быть тем, кто говорит родителям, что им нужно ограничить личное общение и встречи с вами и остальными людьми для их собственной безопасности. Однако, когда ваши родители продолжают стареть, возможно, вам придется вести подобные сложные разговоры чаще, чем вам хотелось бы.

Но подходите к теме осторожно и старайтесь не расстраивать их, если ваши родители не согласны немедленно пойти на карантин. Возможно, вам придется убедить их и провести этот разговор несколько раз. Но всегда старайтесь быть спокойными и относитесь с уважением к родным.

Не забывайте внимательно слушать бабушек и дедушек

Просто сказать родителям уйти на карантин и самоизолироваться, вероятно, не удастся. Попробуйте сделать это обсуждением, где вместе вы решите, как это будет работать, в какой момент они должны изолироваться, какие ваши основные проблемы и как вы будете общаться во время вспышки заболевания в вашем районе.

Ограничение из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

Используйте видеочаты

В эти сложные времена видеочат – это очевидное решение, чтобы оставаться с родителями на связи. Есть множество вариантов – Skype, FaceTime, Facebook, Teledram, Google Duo Video и т.д. – так вы можете сможете оставаться на карантине и не терять связь со старшими ленами семьи.

Кроме того, видеочат также может помочь вам внимательнее следить за своими родителями и их здоровьем. Проще узнать, как они ведут себя и выполняют указания.

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Придерживайтесь семейных традиций

Возможно, вы обедаете или ужинаете с бабушками и дедушками еженедельно и тому подобное. Это еще и время, когда ваши родители обычно забирают внуков и дают вам и вашему партнеру так нужный перерыв.

Карантин бабушек и дедушек, конечно, нарушит этот нормальный ритм и, возможно, усилит их чувство замкнутости. Поэтому попробуйте придерживаться этой семейной традиции. Вы можете устроить совместный ужин по телефону или видеочату – это лучше, чем просто быть на расстоянии и грустить друг о другу.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала