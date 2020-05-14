Какая вы мама: 5 самых интересных типов родителей по методам воспитания

В мире нет двух абсолютно похожих мам, ведь каждая по-своему неповторима для своего ребенка. Главные черты характера женщины-матери обычно влияют на то, как она воспитывает малыша. Ниже приведены наиболее интересные типы мам, в которых вы можете узнаете себя.

Существует множество типов воспитания. Поэтому, чтобы не потеряться в замысловатых психологических теориях о методах воспитания детей, издание Освитория собрало 5 актуальных типов родителей: мама-тигрица, мама-слониха, мама-вертолет, мама-медуза и мама-дельфин.

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5 самых интересных типов мам по методам воспитания

Мама-тигрица

Термин "tiger-mom" впервые появился в книге американской юристки и писательницы китайского происхождения Эми Чуа в 2011 году. В ней Чуа описала привычный для Китая и других восточных стран метод воспитания детей, где приоритетом являются высокие академические достижения ребенка, строгая дисциплина, работоспособность, требование соответствовать высоким стандартам и прочное семейное единство.

Так, родители азиатского типа воспитывают прежде всего успешного человека. Мама-тигрица ставит чрезвычайно высокие требования к достижениям ребенка в учебе, спорте, любом деле, за которое тот берется. Эми Чуа как-то сказала своей 4-летней дочери переделать поздравительную хенд-мейд открытку, потому что она была не слишком опрятной, по мнению мамы.



Иногда мамы-тигрицы бывают суровыми / Фото Zabota

Также писательница отметила, что требовательность и дисциплина сочетаются с любовью и преданностью родителей: мама-тигрица делает все, чтобы ребенок верил в собственные силы, а если что-то не получается сейчас, надо прилагать больше усилий, чтобы сделать дело на высшем уровне.

Мама-вертолет

Понять концепцию этого типа родительства очень просто: представьте вертолет, который летает над ребенком, следит за каждым его шагом и готов прийти на помощь в любой момент. Маму-вертолет нетрудно узнать на площадке – она ​​всегда следует за ребенком, куда бы он не уходил, и всегда занимается его безопасностью.

Хотя этот метод критикуют из-за гиперопеки, сторонники хвалят родителей-вертолетов за прочную связь с детьми и вовлеченность в их жизни.

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Вот список типичных признаков мамы-вертолета:

Вы выбираете для ребенка только площадки с резиновым покрытием.

Если ребенок рассказывает о ссоре с другом/подругой, вы немедленно звоните родителям того ребенка, чтобы найти виновного или уладить конфликт.

Когда кто-то из взрослых ставит вопрос вашему ребенку, вы отвечаете за него.

В 8 лет ваш ребенок до сих пор катается на велосипеде с дополнительными колесами.

Вы никогда не позволяете детям помочь вам в приготовлении пищи или уборке дома из соображений безопасности.

Вы переписываете за ребенка или "улучшаете" его произведение по украинской литературе.

Мама-слониха

Если ввести в гугле "мама-слониха" и выбрать картинки, то вы увидите трогательные фото слонят с мамами. Так, слонихи считаются самыми заботливыми мамочками из всех животных: около двух лет они вынашивают детеныша, кормят молоком еще три года, и живут вместе со своим слоненком до смерти.

Также эти животные любят обниматься хоботами и играть вместе с детенышем. В мире людей можно сказать, что мама-слониха – это противоположность мамы-тигрицы, ведь она лелеет, поддерживает и балует ребенка.



"Мама-слониха" всегда сильно любит своего ребенка / Фото Simya

Вот типичные признаки мамы-слонихи:

Спит с ребенком в одной кровати до 4-5 лет.

На площадке не болтает с мамами, а играет с детьми – своими и совсем незнакомыми.

Хочет накормить и приласкать всех детей, которых встречает на улице.

Их дети могут быть грязные и в грязных ботинках, но счастливые от бесчинства на улице.

Дом мамы-слонихи – это сплошная игровая комната детей: они свободно играют, рисуют, конструируют и лепят по всей квартире.

Мама-медуза

Медуза – образ мам, которые все позволяют. У таких родителей очень мало или совсем нет правил и запретов, они потакают всем прихотям своих детей. В доме ребенок – босс, а родители руководствуются принципом "чего хочет ребенок".

Дети родителей-медуз не всегда организованы, не показывают блестящих результатов в школе, не знают границ дозволенного и не имеют навыков эмоционального интеллекта.

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Признаки типичных мам-медуз:

Вы не направляете деятельность ребенка, не расставляете приоритетов, действуете по принципу "все пригодится".

Не устанавливаете правила, запреты, контроль.

Вы легкомысленно закрываете глаза на то, что ребенок часами смотрит в телефон.

Вы позволяете ребенку 10 лет играть во "взрослые" компьютерные игры.

Вы избегаете конфликтов с ребенком из-за его плохого поведения, просто не учитываете это.

Мама-дельфин

Вероятно, наиболее гармоничный и взвешенный стиль воспитания без избыточного давления и ожиданий, без избытка нежности и привязанности, без вседозволенности и гиперконтроля. Родители-дельфины воспитывают детей в сотрудничестве и взаимоподдержке друг друга в семье, прививают ценности долгосрочных целей, например здоровый образ жизни.

Такие родители делают приоритетом обучение и дисциплинированность, но также дают детям достаточно автономии для принятия решений. Мама-дельфин учит ребенка помогать с домашними делами и добывать важные навыки для будущей самостоятельной жизни. А когда мама занята – ребенок сам исследует мир и учится играть.