Множество родителей, не осознавая этого, своими фразами могут разрушить самооценку ребенка и развить в ней комплексы. А это в свою очередь приведет к тому, что ребенок будет неуверенным в себе, не верить в собственные силы или даже замыкаться.

По словам психологов, представление детей о себе и их самооценка строятся именно на основе того, что о них говорят родители и другие окружающие. Поэтому издание 4mamas опубликовало список фраз-табу, которые приводят к развитию комплексов у ребенка.

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7 фраз родителей, которые разрушают самооценку ребенка

"Пусть будет по-твоему, только успокойся"

Эксперты отмечают, что эта фраза очень вредит. Ведь уступая, взрослые демонстрируют ребенку, что он может получить желаемое лишь заплакав и поныв. На самом же деле детей просто нужно мотивировать.

"Мне безразлично, что ты хочешь. Все будет так, как я сказала"

Такими словами родители обесценивают желания ребенка и даже формируют у него чувство собственной никчемности. Психологи советуют вместо этого изменить свою формулировку – предложите ребенку альтернативу и дайте выбор.



Некоторые слова родителей разрушают самооценку ребенка / Фото comments

"У тебя все равно ничего не получится"

А такой фразой взрослые разрушают детскую самооценку и программируют его на неудачу. Ведь услышав такие слова от родных людей, дети сами перестанут верить в собственные силы и будут опускать руки в сложных ситуациях.

"Всегда ты все испортишь. Не трогай здесь больше ничего"

Критика от родителей на то, что ребенок пытается делать что-то самостоятельно, сделает его неуверенным в себе, безынициативным и апатичным (который равнодушно ко всему относится, – Семья 24).

"Ты лучшая / ый в мире"

А эта, вроде бы, прекрасно фраза на самом деле сделает ребенка эгоистом с завышенной самооценкой, а не гармонично развитой личностью. Хвалить ребенка нужно только за его достижения, а не просто так.

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"Все дети как дети, а ты"

Психологи уже неоднократно отмечали, что родители не должны сравнивать своего ребенка с другими, ведь это пагубно влияет на его психику и самооценку. Такие слова вашу малышку отнюдь не мотивируют учиться или вести себя лучше, она даже может начать делать все наоборот.

"На твоего папу нельзя положиться, всегда все делает не так"

И последнее, о чем стоит обязательно поговорить – то это об отношении родителей друг к другу при ребенке. Потому что это тоже влияет на его самооценку. Так, критика в адрес мамы или папы приводит к тому, что ребенок замыкается, страдая от чувства вины, или может пытаться «наладить» отношения родителей. Оба эти сценария разрушают психику ребенка.