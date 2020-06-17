Все родители хотят, чтобы их дети стали лучше, умнее и успешнее их самих. Но чтобы сделать своих малышей лидерами, родителям необходимо для начала понять, какие именно качества необходимо воспитывать.

Поэтому издание Womo опубликовало список лидерских качеств, которые стоит воспитывать в ребенке, чтобы сделать его успешным в будущем.

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7 лидерских качеств, которые стоит воспитать у ребенка

Варианты

Для любого принятия решения или решения задачи важна вариативность. Множество вариантов повышает вероятность лучшего, креативного решения.

Поэтому позволяйте младшему члену семьи самому сделать выбор блюда в кафе или принять решение в выборе одежды. Это повышает самооценку и демонстрирует доверие. Привлекайте ребенка к выбору и распределяйте обязанности в семье.

Различие взглядов

Настоящие лидеры не боятся иметь в своем коллективе людей, которые думают иначе. Они, наоборот, окружают себя такими людьми. Да и сами люди должны иметь собственное мнение и не бояться его высказывать. Поэтому стоит сформировать у ребенка такое качество, к примеру, с помощью игр.

Научите ребенка иметь свое мнение и уважать чужое / Фото Linkedln

Самопознание и анализ

Самопознание – это, пожалуй, самая важная черта великих лидеров. Такие люди сомневаются в принятых предположениях и находятся в поиске себя и определенных проблем. Такой анализ развивает и уточняет цели человека.

Но стоит уметь остановиться, отступить назад и взглянуть на ситуацию со стороны. Поэтому учите детей анализировать себя и всегда развиваться.

Коммуникация

Конечно же, лидеру часто приходится вести переговоры или произносить речи. И к этому тоже нужна подготовка. "Необходимо разыграть диалог с самим собой или кем-то знакомым, чтобы понять, убедительная ли речь, задать направление беседы и быть уверенным, что слушатели не шокируют вопросами", – говорят эксперты.

Поэтому, научите ребенка быть уверенным в себе человеком, который умеет владеть собой и эффективно строит коммуникацию в команде.

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Ответственность

Великие лидеры всегда заботятся о том, что они делают и почему они это делают. И они осознанно несут ответственность за людей, с которыми работают.

К тому же, когда что-то идет не так, лидер должен взять ответственность на себя. Расскажите ребенку о том, что он сам хозяин своей жизни. Его успех – это его ответственность.

Критическое мышление

Критическое мышление – это, прежде всего, умение сомневаться и искать аргументы. Здесь также важно уметь слышать противоположную точку зрения и абстрагироваться от своего предыдущего опыта.

Ребенок-лидер / Фото Xvatit

Основы критического мышления закладываются в детстве, когда дети в поисках ответов задают много вопросов. Поэтому здесь задача родителей – поддерживать любознательность. Также стоит учить ребенка четко доносить свою точку зрения и отстаивать ее.

Уверенность

Великому лидеру не нужно самоутверждение, он верит в самого себя. К тому же, последовательность, упорство, настойчивость и верность мечте – это атрибуты, которые помогут лидерам достичь свою мечты. И конечно, дети быстрее поверят в себя, если родители будут верить в них.