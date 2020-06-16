Подростковый возраст – это сложный этап взросления. Это возраст изменений, когда у детей развиваются привычки. Поэтому здесь важно родителям научить ребенка необходимым навыкам, которые помогут в будущем.

Некоторые навыки очень важны для ребенка, ведь ответствечают за его эффективность и успешность. Так, без самоорганизации, критического мышления, эмоционального интеллекта трудно себе представить успешного человека, поэтому родители должны своевременно развивать эти навыки у подростков, пишет Womo.

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Что такое soft skills? Это так называемые мягкие навыки человека (привычки), которые отвечают за успешную и эффективную работу. К ним можно отнести тайм-менеджмент (рациональное планирование и использование времени), самоорганизацию и ораторское мастерство. Ниже читайте, чему подростков нужно обязательно научить:

Типология человека

Иногда достаточно сложно общаться с людьми, могут возникать недоразумения, которые порой перерастают в конфликты. Именно поэтому знание себя, своих сильных и слабых черт, особенностей, а также понимание других людей позволяет эффективно взаимодействовать. Здесь стоит разбираться в характерах человека – кто такие флегматики, сангвиники, холерики и меланхолики.

Научите подростков понимать людей / Фото Raising Children

Стоит доносить до детей, что принадлежность к какому-либо из типов не означает, что человек плохой или хороший. Особенности темперамента могут помогать в определенных жизненных ситуациях. Главное, знать это о себе и использовать.

Эксперты называют также четыре поведенческих типа человека:

Командир – решительный, ориентируется на достижение цели, однако испытывает трудности в коммуникации с другими.

Звезда – отличается творческим подходом, также нацелена на результат, но ей трудно управлять своим временем и эмоциями.

Дружелюбы – дипломатические, работают на команду, ориентируются на удовлетворение интересов всех и поиски компромиссов. А так, к сожалению, страдает результат.

Аналитики – стабильные, хотят все упорядочить, проанализировать, однако коммуникация, переговоры – не их сильная сторона.

Тайм-менеджмент

Эта тема особенно актуальна на карантине, когда исчезло ощущение времени. Каждому человеку важно уметь упорядочить свое время и пространство, чтобы делать все не в последнюю ночь.

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Для подростков понятными и доступными являются несколько техник:

Техника Pomodoro – метод управления временем, суть которого заключается в планировании рабочих блоков – 25 мин работаем, 5 минут перерыв. После 4 блоков – большой перерыв на 20-30 минут. Правило двух минут – то, что можно сделать за две минуты, не стоит откладывать. Делайте эту задачу сразу. Правило рабочего стола – во время работы держите стол чистым. Оставьте только то, что вам необходимо. Это позволит не распылять внимание на лишние вещи. Съешь лягушку первой – тяжелое, худшее для вас дело сделайте первым еще утром. Потому что так вы сбросите лишнее напряжение, нервозность и будете иметь целый день в своем распоряжении.

Создание целей

Эта технология используется в проектном управлении, менеджменте. Подросткам важно научиться формулировать то, чего они хотят достичь, и тогда мечты превращать в конкретные цели. Ведь правильно записанная цель – наполовину достигнута.

Самоорганизация

Эксперты советуют подросткам организовывать и планировать свой день и все записывать в дневники или блокноты. Это может быть как бумажный формат для ежедневных записей, так и электронное приложение. Это позволит ребенку организовать свою жизнь, не забывать важные вещи, экономить силы и избегать хаоса.

Самоорганизация и планирование времени ребенком / Фото Womo

Критическое мышление

Для этого важно уметь слышать противоположную точку зрения, уметь абстрагироваться от своего предыдущего опыта – ставить под сомнение входную информацию и собственные убеждения.

Основы критического мышления закладываются в детстве, когда дети в поисках ответов задают много вопросов. Поэтому здесь задача родителей – поддерживать любознательность. Также стоит учить ребенка четко доносить свою точку зрения, аргументировать и отстаивать ее.

Ораторское мастерство

Для подростка мало что представляется более важным и пугающим, как умение хорошо и уверенно говорить. Поэтому стоит научить ребенка ораторскому мастерству. В частности, они могут учиться перед зеркалом, на камеру и тому подобное.

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Ведь голос – это главный инструмент человека и стоит использовать его сполна: менять интонацию, делать акценты, держать аудиторию энергетикой.

Также во время разговора следите за паузами. И обратите внимание на слова и звуки-паразиты, которые могут заполнять такие паузы и старайтесь избегать: "э-э-э-э-э", "ну-у-у-у", "типа" и т.д. Используйте жесты для усиления информации, добавляйте вашим словам значимости.